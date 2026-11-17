La imagen de la plaza Unzaga de Éibar, con Alberto Núñez Feijóo arropando al joven cabeza de lista del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría, víctima del odio proetarra, encarna de manera fidedigna la situación de deterioro democrático del País Vasco, donde los herederos de ETA siguen campando a sus anchas. El acto de los populares no era, en sentido estricto, uno más de la campaña electoral. No, de ningún modo. Lo ocurrido fue un acto de reivindicación de la libertad secuestrada en un territorio donde la democracia real brilla por su ausencia y el constitucionalismo es visto, por sectores amplios de la sociedad, como un reflejo fascista, toda una perversión fraguada durante años por un nacionalismo pusilánime y una banda de asesinos que mutó en partido político y que, hoy por hoy, es el socio más leal de Pedro Sánchez. A Bildu no le hacen falta pistolas, porque sus objetivos los está alcanzando ante la indolencia de una sociedad acrítica que ha preferido triturar la memoria.

Esa es la realidad, de modo que cabe afirmar que Echeverría es mucho más que un joven candidato. Es, o debería serlo, un símbolo para quienes saben que defender la libertad en el País Vasco es un sacrificio que todavía puede pagarse muy caro. Por eso el acto de Éibar tenía un carácter simbólico y altamente emotivo, porque lo que se reclamaba, al fin y al cabo, era un voto por la libertad. Y no es mucho pedir, pero el mero acto de hacerlo, la reivindicación del derecho a expresarse, es demasiado en un territorio donde los herederos de ETA han impuesto la dictadura del pensamiento, atroz pensamiento, por cierto. Lo peor es que Pedro Sánchez ve en los herederos de ETA un partido democrático y «progresista». Y al joven Jon Echeverría lo ve como un cachorro de la «extrema derecha». Para entendernos: lo ve con los mismos ojos de Arnaldo Otegi.