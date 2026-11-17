Cuando la muchachada de Gordo se pose en Albania el próximo verano, se acordarán de esta noche. España sub-21 chocó contra el muro albano (0-0) en el estadio que albergará la final del próximo europeo. La anfitriona, junto a Serbia, planteó un partido físico, intenso y duro al que los españoles le pusieron ímpetu, pero no consiguieron derribar la muralla pese a la traca final.

La selección sub-21 cierra esta tarde un 2026 en el que ha cumplido con lo esperado, asegurándose un puesto en el próximo Europeo, el objetivo prioritario. Echa el broche con cinco triunfos en seis encuentros y un bagaje de 32 tantos anotados y solo tres encajados. Conseguido, además, con una superioridad incontestable durante toda la fase. Nueve victorias en diez partidos, 47 dianas a favor y únicamente cinco goles recibidos.

Ya desde el pitido inicial, la selección española, con un once muy diferente al del pasado viernes en Almendralejo ante Japón, se hizo con el mando ante una Albania que dejó claras sus intenciones y se replegó cerca de su área para tratar de buscar sus opciones en unas transiciones que apenas llegaron. Tampoco, pese al dominio, hubo demasiadas ocasiones para los visitantes más allá de un disparo al inicio de Rodrigo Mendoza y otro a la media hora de Ángel Alarcón.

Con todo, la mejor fue para los locales, con un remate cerca de la portería de Rashica tras una falta de entendimiento entre los zagueros españoles y buena respuesta del debutante Manu González. Tras el descanso, España aceleró y su rival ya prefirió totalmente apoyarse en su intensidad y físico para mantener su portería a cero, aunque fue Taho, que había entrado para la segunda mitad, su mejor hombre en estos 45 minutos de pleno dominio español.

Las ocasiones claras costaron al inicio, pero aparecieron para el tramo final del choque. Carlos Espí, poco protagonista, cabeceó por encima del larguero, pero a continuación llegaron los disparos de Pezzolesi y Marc Bernal, que se marcharon rozando por poco el palo y al larguero, respectivamente. Estas oportunidades ya avivaron a España de forma definitiva, aunque el gol se resistió en Tirana gracias a Taho, puesto a prueba con disparos desde fuera del área de Pablo García y Javi Hernández.