Alexa+ en España, así puedes empezar a usar la nueva Alexa en casa

Alexa+ en España ya es una realidad para los usuarios que quieren probar la nueva etapa del asistente de Amazon. No hablamos simplemente de una Alexa con respuestas más largas o con mejor tono conversacional, sino de un cambio de planteamiento, la compañía quiere que su asistente pase de obedecer comandos aislados a entender peticiones más naturales, mantener el contexto y completar tareas del día a día.

El lanzamiento llega en fase de Acceso Anticipado, por lo que no todos los usuarios recibirán la nueva experiencia al mismo tiempo. Aun así, Amazon ya ha abierto varias vías para empezar a probarla y ha confirmado los dispositivos Echo que están mejor preparados para sacarle partido.

Qué necesitas para probar Alexa+ en España

Para empezar a usar Alexa+ hay tres caminos. El primero es esperar una invitación si ya tienes un dispositivo Echo compatible. Amazon irá activando el acceso de forma progresiva durante las próximas semanas y meses, por lo que no todos los usuarios lo verán disponible desde el primer día.

La segunda opción es solicitar el acceso directamente desde la página habilitada por Amazon para la nueva Alexa. Una vez hecho el registro, solo queda esperar a que llegue la invitación correspondiente.

La tercera vía es comprar un dispositivo Echo compatible con esta nueva experiencia. Los modelos que Amazon señala como más preparados para Alexa+ son Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio. Son equipos diseñados para trabajar mejor con esta nueva generación del asistente, con más potencia de procesamiento, más memoria y una experiencia más fluida, especialmente en los modelos con pantalla.

Conviene matizar un punto importante. Amazon habla de una compatibilidad amplia con dispositivos Echo en España, pero eso no significa que todas las funciones estén disponibles en todos los modelos. Algunas generaciones antiguas pueden quedar fuera y la experiencia será más completa en los dispositivos más recientes.

Una Alexa menos rígida y más fácil de entender

Uno de los cambios más visibles está en la forma de hablar con Alexa+. Hasta ahora, muchos usuarios se habían acostumbrado a dar órdenes cortas, muy concretas y casi siempre repitiendo la palabra de activación. Con Alexa+ la idea es distinta.

Basta con decir “Alexa” una vez y continuar la conversación de una forma más natural. El asistente puede entender frases a medias, cambios de tema y expresiones coloquiales. Amazon pone como ejemplo frases muy del día a día en España, como “me viene fatal”, “madre mía” o “estoy flipando”, para remarcar que esta versión se ha adaptado al español y a referencias culturales locales.

Esto puede parecer un detalle menor, pero en el uso diario cambia bastante la relación con el dispositivo. Ya no se trata solo de pedir “pon música” o “enciende la luz”, sino de hablar con menos rigidez y dejar que el asistente interprete mejor el contexto.

Del comando simple a la acción completa

La diferencia más interesante de Alexa+ está en que no se limita a responder. Amazon insiste en que esta nueva versión puede pasar a la acción y completar tareas más complejas.

En casa, por ejemplo, permite controlar el hogar inteligente con frases mucho más naturales. Decir “está oscuro” puede servir para que encienda las luces, igual que “hace calor aquí” puede activar un ajuste de temperatura si tienes dispositivos compatibles. También será posible crear rutinas mediante conversación, sin tener que entrar en la app y configurar cada paso de forma manual.

En el terreno de la organización personal, Alexa+ puede ayudar con recordatorios, agenda, listas, recomendaciones o correos electrónicos dictados por voz. Además, Amazon plantea usos más ambiciosos, como preparar una celebración, sugerir ideas, redactar una invitación y enviarla a tus contactos.

Echo Show gana más sentido con Alexa+

Los altavoces Echo siguen teniendo mucho peso en esta nueva etapa, pero los dispositivos con pantalla pueden ganar protagonismo. En un Echo Show, Alexa+ no solo responde por voz, también puede mostrar información visual que ayude a tomar decisiones o seguir instrucciones con más comodidad.

Esto puede aplicarse a recetas, recomendaciones, noticias, calendarios, listas o documentos. Una de las funciones más útiles es la posibilidad de compartir archivos, como un calendario escolar o un manual de instrucciones, y hacer preguntas sobre su contenido. Por ejemplo, preguntarle cuándo empiezan las vacaciones o qué significa una luz parpadeante de un electrodoméstico.

También hay continuidad entre dispositivos. Puedes empezar una conversación en un Echo de una habitación, retomarla más tarde en la cocina o seguir desde la app de Alexa en el móvil. La idea es que el contexto no se pierda cada vez que cambias de dispositivo.

Cuánto cuesta Alexa+ y quién podrá usarla gratis

Durante el periodo de Acceso Anticipado, Alexa+ será gratis para quienes reciban acceso. Después, Amazon mantendrá Alexa+ sin coste adicional para los miembros Prime en España.

Para quienes no tengan suscripción Prime, el precio anunciado será de 22,99 euros al mes. Es una cantidad alta si solo se piensa en usar Alexa para poner música, consultar el tiempo o controlar alguna bombilla. En cambio, puede tener más sentido para usuarios que ya tienen varios dispositivos Echo, un hogar conectado o que utilizan Prime de forma habitual.

La clave estará en comprobar si Alexa+ consigue integrarse de verdad en las rutinas cotidianas. Si funciona como promete, puede ahorrar pasos en tareas pequeñas pero frecuentes. Si se queda en una Alexa más habladora, el salto será menos relevante.

Una nueva etapa para el asistente de Amazon

Alexa ya estaba muy instalada en los hogares españoles. Según los datos de Amazon, en los últimos tres años los clientes en España han interactuado con Alexa más de 27.000 millones de veces. Por eso, la llegada de Alexa+ no parte de cero: se apoya en una base enorme de usuarios que ya tienen el hábito de hablar con un asistente en casa.

Ahora falta comprobar cómo responde esta nueva versión en situaciones reales, con acentos, ruido de fondo, peticiones imprecisas y hogares llenos de dispositivos de marcas distintas. Sobre el papel, Alexa+ apunta a una Alexa más útil, más natural y menos dependiente de órdenes exactas. La prueba definitiva estará en el día a día, cuando los usuarios empiecen a pedirle cosas menos previsibles que encender una luz o poner una canción.