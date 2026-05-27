La predicción de Demis Hassabis, jefe de la IA de Google, que desconcierta: «Cuando miremos atrás entenderemos lo que estaba ocurriendo»

Demis Hassabis, jefe de la IA de Google, se ha pronunciado sobre el futuro de la inteligencia artificial y ha puesto fecha a la llegada de la AGI, la inteligencia artificial general que hará que esta ciencia sea capaz de razonar como los humanos. El CEO de Google DeepMind ha opinado, ha dejado claro que este avance, que puede suponer un antes y un después en la historia de la humanidad, puede llegar para 2030. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las últimas noticias que ha dado el jefe de la IA de Google sobre los avances de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial está perfectamente instaurada en nuestras vidas y en los próximos años seremos testigos de un avance de esta ciencia para el que probablemente no estemos preparados. Lo que hoy se utiliza a modo de motor de búsqueda para realizar algunas consultas, leer imágenes o hacer infografías, mañana será lo que se denomina AGI, que es la inteligencia artificial general capaz de razonar como las personas humanas. Y esto revolucionará el mundo.

«Cuando miremos atrás, entenderemos lo que estaba ocurriendo». Estas palabras fueron pronunciadas hace unos días por Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, en el Google IO 2026 celebrado hace unas semanas y en el que la compañía expuso sus últimas novedades que tienen que ver con la inteligencia artificial. En una conversación pública con el periodista Mike Allen ante cientos de asistentes de forma presencial y millones de personas de forma virtual, el jefe de la IA de Google puso fecha a la llegada de la revolución con la inteligencia artificial.

El jefe de la IA de Google habla sobre el futuro

«Es una situación compleja, ya que, al mismo tiempo, estamos inmersos en la competencia más voraz de la historia de la tecnología. No fingiré que es fácil. Pero creo que logramos ese equilibrio mejor que nadie», comenzó diciendo Demis Hassabis sobre la forma de Google en utilizar la inteligencia artificial.

El CEO de Google DeepMind también puso fecha a la llegada de la AGI, que emplazó al año 2030. «Espero que llegue en 2030, con un margen de un año arriba o abajo», dijo. «Si tuviera que cuantificar lo que viene con el advenimiento de la AGI, será algo como diez veces el impacto de la Revolución Industrial, pero ocurriendo a diez veces la velocidad, probablemente desplegándose en una década en lugar de un siglo», describió sobre la evolución de la inteligencia artificial.

«Tenemos que intentar navegar este momento con mucho cuidado», ha avisado sobre los peligros que acechan a la inteligencia artificial. «Tenemos modelos sumamente capaces, lo cual es fantástico. Y poseen capacidad de agencia, lo cual también es excelente. Pero esto implica que conllevan un mayor número de desafíos y riesgos asociados», ha contado sobre los «superpoderes» que puede dar la inteligencia artificial a los hackers con malas intenciones.

Lo que está claro es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y el CEO de Google DeepMind ha dejado claro que la evolución de la AGI llegará para el año 2030. Ahí se verá si la IA será capaz de razonar como una persona humana.