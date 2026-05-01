Moreno promete una Consejería de Inteligencia Artificial para tener una mayor «eficiencia»

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que si logra gobernar tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo pondrá en marcha una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico con el objetivo de una mayor «eficiencia» y dinamizar el proceso productivo.

Moreno, que ha participado en el acto Diálogo Estratégico: La nueva Andalucía en el primer día de campaña electoral, ha mantenido un coloquio con varios empresarios jóvenes a los que ha expresado su gratitud por el «compromiso» que mantienen con Andalucía por su apuesta por el emprendimiento.

El compromiso de esta consejería se debe, según Moreno, a que la inteligencia artificial es un instrumento para «dinamizar» el proceso productivo y permitir también en la administración la introducción de los elementos de producción y dotar al servicio público de una forma de actuar más eficiente.

Ha indicado que en la legislatura que acaba de finalizar su gobierno ha realizado ya proyectos piloto provocando que la tecnología y el empleo hayan ido actuando de manera complementaria y permitiendo que proyectos que duraban un año se pudieran hacer en quince días.

De la misma forma, ha anunciado la creación del primer Centro Digital de Atención Permanente a los emprendedores para un mayor apoyo a las ‘startups’, y un aumento de los fondos de inversión para estas empresas en fase temprana como elemento «dinamizador del empuje y el talento en fase primigenia», informa Efe.

También ha anunciado la apuesta por un programa estratégico de empleo en innovación para ponerlos en marcha en zonas rurales, donde ha advertido de que se puede hacer «lo mismo» en las ciudades.

Moreno ha elogiado «el talento y la cultura empresarial» y se ha mostrado convencido de que en la sociedad hacen falta innovación, valentía de los empresarios y compromiso con la tierra, algo que desde cualquier gobierno se debe tener en cuenta como «punto neurálgico» para que haya más oportunidades para los empresarios.

Moreno ha sacado pecho por medidas como la Unidad Aceleradora de Proyectos, una medida que han «copiado» otras comunidades autónomas, y que ha afectado a 159 proyectos por un valor de 18.000 millones de euros.