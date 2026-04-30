Juanma Moreno: «Un presidente que niega los problemas de su tierra está abocado al fracaso»

Juanma Moreno ha defendido este jueves en Sevilla que un gobernante no puede alejarse de la calle ni negar las dificultades reales de los ciudadanos a pocas horas del inicio de la campaña de las autonómicas del 17 de mayo. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección ha avisado de que un político que «niega los problemas de su tierra» está «abocado al fracaso».

La frase resume uno de los mensajes centrales que Juanma Moreno ha querido trasladar en su acto público en los Jardines de Murillo de Sevilla: la política no puede hacerse desde la distancia ni desde la propaganda, sino pisando el terreno y escuchando lo que ocurre en Andalucía. Sin convertir su intervención en un ejercicio de autocomplacencia, el presidente andaluz ha admitido que la comunidad sigue teniendo problemas y ha sostenido que negarlos sería el primer paso para equivocarse.

«Es verdad que tenemos problemas, no los negaré yo nunca, porque un presidente o un consejero o un alcalde que le pierde el respeto a la tierra, que deja de pisar el terreno, que no conoce la realidad que le rodea, está abocado al fracaso», ha afirmado Moreno ante los asistentes. La declaración marca una diferencia con la costumbre de muchos dirigentes de maquillar los datos incómodos o reducir la política a una campaña permanente de imagen.

El presidente de la Junta ha planteado las elecciones autonómicas del 17 de mayo como un «examen» ante los andaluces. Ha asegurado que no se cansa «en absoluto» de someterse a las urnas porque tiene «más ganas de Andalucía» y de seguir impulsando reformas en la comunidad. «Tengo más ganas de Andalucía, más ganas de crear empleo, más ganas de crear futuro, más ganas y más ambición de reformar nuestra tierra para nuestros hijos y para nuestros nietos», ha señalado.

Moreno ha pedido mantener un gobierno «fuerte» para que Andalucía siga «avanzando» como, a su juicio, lo ha hecho durante los últimos siete años y cuatro meses. También ha reclamado que el 17 de mayo no se abra un periodo de inestabilidad política. «No nos podemos meter en un lío, cuando las cosas van razonablemente bien», ha advertido, antes de alertar contra quienes, según ha dicho, quieren «meter los palos en la rueda», «chantajear» o «volver al pasado más oscuro» de Andalucía.

El candidato del PP-A ha apelado a la «estabilidad», la «seguridad», la «credibilidad» y la «solidez» de un proyecto que ha vinculado con la libertad de los andaluces. También ha contrapuesto la moderación que atribuye a su gobierno con la «bronca», la «confrontación», el «ruido» y el «chillido» que ha achacado a otros partidos. «No es lo mismo avanzar, avanzar, avanzar o retroceder, retroceder, retroceder», ha añadido.

Durante su intervención, Moreno ha defendido la gestión de su Ejecutivo y ha sostenido que nadie puede negar al Gobierno del PP de Andalucía, «con un mínimo de objetividad y de honestidad», su «enorme capacidad de esfuerzo, de trabajo y de entrega al servicio público». También ha afirmado que cuando llegó a la Junta tuvo que adoptar medidas para acabar con la Andalucía del «triste legado» que, según él, dejó el PSOE-A.

«Esa sensación nos la hemos sacudido en siete años y cuatro meses y esta Andalucía de hoy nada tiene que ver, ni en espíritu, ni en motivación, ni en ilusión, ni en contenido con esa Andalucía de triste legado del Partido Socialista», ha manifestado. Moreno ha insistido en que Andalucía ha contado esta legislatura con un gobierno «sólido» y «preparado para dar respuesta a cualquier contingencia e incertidumbre».

El presidente andaluz también ha defendido que su Ejecutivo ha sido «correcto» y «educado», pero que no ha dudado en defender los intereses de Andalucía ante el Gobierno central. En ese punto, ha denunciado los «privilegios» que, según ha sostenido, Pedro Sánchez quiere conceder a comunidades como Cataluña en detrimento de Andalucía. «Necesitamos un gobierno fuerte para defender los intereses» de todos los andaluces, ha afirmado.

«Queremos ser iguales que un catalán, que un vasco y que cualquier otro ciudadano de este gran país»

«Queremos ser iguales que un catalán, que un vasco y que cualquier otro ciudadano de este gran país», ha señalado Moreno, que ha añadido que su gobierno seguirá siendo «educado y correcto”, pero también “contundente en la defensa de Andalucía». Tras enumerar infraestructuras pendientes en la provincia de Sevilla, ha acusado al Gobierno de Sánchez de ser el Ejecutivo «que menos cariño y menos empatía ha demostrado a Andalucía» en la historia.

Moreno también ha reivindicado el trabajo de los andaluces y ha asegurado que en los últimos años se ha frenado una imagen injusta de la comunidad. «Que nadie dude que este pueblo es trabajador y hemos callado la boca en estos siete años y cuatro meses a mucha gente», ha dicho, antes de añadir que ya no hay tantos «chistes» ni «chascarrillos» sobre los andaluces porque «no se atreven».

«Ya no hay tantos chistes sobre los andaluces porque no se atreven»

En el acto ha intervenido también la cabeza de lista del PP al Parlamento por Sevilla y consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que ha defendido que el Gobierno de Moreno ha creado «empleo y riqueza» en la provincia y ha dado «un vuelco impresionante» en los últimos años con datos «objetivos e incontestables». Del Pozo ha sostenido que todavía queda mucho por hacer, pero ha atribuido los avances a la gestión, al esfuerzo y a la implicación en Sevilla «sin subirnos» los impuestos.

«María Jesús Montero ha venido a Andalucía obligada»

La dirigente popular ha pedido seguir confiando en el proyecto de Moreno frente a la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, de la que ha dicho que «viene obligada». También ha afirmado que los partidos de la oposición buscan “romper la mayoría y la estabilidad” del presidente andaluz.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido las «inversiones históricas» de la Junta en la ciudad y ha criticado la paralización de la obra del puente del Centenario. Sanz se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez no será «capaz de desbloquearla» y ha vinculado esa situación con un proyecto que, según ha afirmado, no se hizo pensando en dar solución a los sevillanos.