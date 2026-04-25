Juanma Moreno, presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del PP en las elecciones del próximo 17 de mayo en la autonomía, ha pedido «hasta el último voto» para evitar que Andalucía sufra la inestabilidad del Gobierno central del socialista Pedro Sánchez, de quien ha dicho que «está humillado por el separatismo catalán o vasco o por grupos minoritarios». Así se ha expresado en un acto de precampaña en el auditorio de Almería este sábado.

«Queremos tener un gobierno independiente», ha asegurado el líder del PP andaluz. Moreno ha pedido el voto para que «no tenga las manos atada para hacer las reformas» que, en su opinión, todavía necesitan seguir haciendo. El presidente en funciones quiere «seguir trabajando para solucionar los problemas» que tiene en Andalucía: «Que nadie nos pare el paso».

El candidato del PP ha desdeñado las encuestas «salen muchas» y que tiene «borrachera» de tantos sondeos. «La única encuesta real es lo que suceda el 17 de mayo», ha apostillado. «Puede faltar muy poco para tener una mayoría de estabilidad», ha continuado, llamando a la población a no quedarse en casa y escoger su papeleta.

Sánchez, «ningún tipo de estabilidad»

En su defecto, Moreno ha advertido de los efectos de no tener mayoría absoluta: «Lo vamos a pagar caro». Y ha señalado, como ejemplo, al gobierno de España, de quien dicen que no tiene «ningún tipo de estabilidad». «Todos los días negociando, todos los días humillado por el separatismo en catalán o vasco o por grupos minoritarios», ha afeado Moreno

Además, se ha mostrado displicente con las negociaciones de su partido en Aragón y Extremadura, donde el PP ha pactado y está negociando duramente con Vox: «Se ven forzados a una negociación complicada o se ven forzados a esperar meses de bloqueo para formar su gobierno». «Nosotros queremos la libertad», ha asegurado pidiendo el voto para lograr la mayoría absoluta.

Por todo ello, ha pedido «llenar las urnas» con el fin de «no depender de nadie y conseguir los grandes retos» que aún restan ante el camino iniciado hace siete años «de reformas, de avances, de progreso» y de «bienestar». «No lo trunquemos, no lo trunquemos», ha apostillado. A su vez, ha llamado a «ganar» las elecciones autonómicas «desde el esfuerzo, desde el compromiso y desde la educación».

Además, el presidente en funciones de la Junta ha denunciado el «maltrato» sistemático que sufre la región en materia de financiación e infraestructuras. «¿Por qué un andaluz vale menos en términos económicos de financiación que un ciudadano vasco o que un ciudadano catalán para el actual Gobierno de España?», ha cuestionado.