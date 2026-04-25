La OCDE sitúa al Gobierno de Sánchez a la cola de la UE aplicando leyes anticorrupción

La OCDE sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez a la cola de la Unión Europea aplicando las leyes contra la corrupción que se aprueban en España. Lo determina el último informe de la OCDE que evalúa las «Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026».

En el documento se puede leer que «España cumple el 53 % de los criterios sobre la solidez del marco estratégico y el 17 % sobre la práctica». Es decir, el informe apunta a que existe una importante brecha entre las leyes anticorrupción y la realidad.

El estudio reconoce que España cuenta con buenos resultados en la elaboración de leyes, con un marco estratégico que alcanza el 53% de solidez —superando la media internacional, que se sitúa en el 38%—. Sin embargo, la OCDE denuncia un importante déficit en su aplicación práctica.

En términos reales, España apenas ejecuta la mitad de las medidas que sus socios de la OCDE —cuya media se sitúa en el 32%— ya han puesto en marcha, dejando los planes de lucha contra la corrupción en una declaración de intenciones hasta que no se traslade lo expuesto en las leyes a los hechos.

La regulación del lobby: sigue pendiente

La falta de regulación de los grupos de interés y la opacidad sobre la relación que existe entre estos grupos y los legisladores es motivo de tirón de orejas a España.

Según el informe, España «cumple el 40% de los criterios sobre las normativas de cabildeo y el 0% sobre la práctica», muy lejos de la media de la OCDE, que se sitúa en el 43% y el 38%, respectivamente.

El organismo internacional echa en cara a Sánchez la falta de regulación: «No existe regulación alguna sobre el cabildeo, ni un registro de grupos de interés», señala el informe, y advierte de la necesidad de «regular los grupos de interés (cabilderos) y aumentar la transparencia de las actividades de cabildeo mediante la creación de un registro de grupos de interés», tal y como propone la ley que lleva paralizada meses por la Mesa del Congreso de los Diputados.

La UE advierte también

Sobre corrupción también se ha pronunciado esta semana el Parlamento Europeo. La Comisión de Libertades del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que analiza cómo se está produciendo «un debilitamiento significativo de las herramientas y los organismos independientes que luchan contra la corrupción en algunos Estados miembros».

Este informe pide a los Estados miembros que implementen las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). España, por ejemplo, no ha aplicado ninguna de las 19 recomendaciones que este organismo ha hecho en sucesivas ocasiones.

En relación con la independencia judicial, el informe denuncia «el uso indebido del sistema judicial con fines políticos, incluida la persecución de opositores políticos y la injerencia en investigaciones de corrupción».