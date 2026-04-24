El CIS de Tezanos se rinde a Moreno: repetiría mayoría absoluta en unas andaluzas calcadas a las de 2022

El CIS sitúa al PP (con 58 diputados logrados en 2022) como claro ganador de las próximas elecciones autonómicas en Andalucía con un 43,6% de estimación de voto y una horquilla de entre 51 y 59 escaños, lo que le deja muy cerca de repetir la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños. El PSOE quedaría como segunda fuerza con el 25,8% y entre 27 y 34 diputados (ahora tiene 30), mientras Vox alcanzaría el 10,3% y entre 8 y 17 representantes, apoyo similar al obtenido en 2022, cuando sacaron 14 escaños. En resumen, el CIS de Félix Tezanos prácticamente ha calcado los resultados electorales de 2022.

La encuesta preelectoral sobre Andalucía coloca al PP como primera fuerza política, por delante del PSOE, VOX, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Según el sondeo, Adelante Andalucía obtendría un 8,5% de estimación de voto y podría lograr entre 5 y 7 escaños, mientras que Por Andalucía se quedaría en el 6,9% y entre 4 y 5 diputados.

El sondeo también recoge la valoración de la situación actual en la comunidad. El 53,3% de los andaluces señala que la situación en Andalucía es «muy buena o buena», frente a un 35,1% que la considera «mala o muy mala» y un 10,9% que la define como «regular».

Respecto a hace cuatro años, un 39,5% opina que la situación general de Andalucía es «mucho mejor o mejor», un 35,8% asegura que es «peor o mucho peor» y un 23,8% considera que está igual. La sanidad aparece como el principal problema de la comunidad para el 42,2% de los encuestados, muy por delante de la vivienda, citada como segundo problema por el 12%, y del paro, que ocupa la tercera posición con un 10,4%. En cuanto a la gestión del gobierno andaluz, un 41,9% la califica como «buena o muy buena», un 28,1% como «regular» y un 29,5% como «mala o muy mala».

La encuesta refleja además un elevado interés por los próximos comicios. Un 61,4% de los encuestados asegura que está siguiendo las noticias y temas relacionados con las elecciones en Andalucía con «mucho o bastante interés», mientras que un 36,4% afirma que lo hace con «poco o nada interés».

El 70,4% afirma que, a la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas, lo más importante serán los temas propios de Andalucía. Por el contrario, el 21,2% asegura que le importan más los temas generales de España y un 7,5% dice que le preocupan ambos por igual.

Sobre la principal razón que anima o influye a la hora de votar, el 67,1% de los andaluces indica que «la mejora de la sanidad pública», el 47,2% menciona «la solución del problema de la vivienda» y el 19,8% votará para que se «frene la inmigración».

Montero, hundida

Juanma Moreno es el favorito para presidir la Junta de Andalucía, con un 43,8% de respaldo entre los encuestados. Le siguen María Jesús Montero, con un 20,7%, y José Ignacio García, con un 6,9%. Moreno es también el único candidato que aprueba en valoración, con un 5,78. Por detrás figuran José Ignacio García, con un 4,74; Antonio Maíllo, con un 4,62; María Jesús Montero, con un 3,84; y Manuel Gavira, con un 3,34.

La encuesta preelectoral de Andalucía se ha realizado del 10 al 18 de abril con una muestra total de 8.017 entrevistas. Los datos completos están disponibles en la web del CIS.