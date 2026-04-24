Moreno aplaude la vuelta del AVE a Málaga: «Convocar elecciones ha servido para que el ministro se ponga las pilas»

El presidente del PP andaluz y aspirante a renovar la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha valorado positivamente el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, acerca de la reapertura de la línea del AVE hacia Málaga prevista para el próximo 30 de abril. En este sentido, ha afirmado que «disolver el Parlamento y convocar elecciones el 17 de mayo ha servido para que, por fin, el ministro y el Ministerio de Fomento se pongan las pilas».

Durante su atención a los medios en una visita a La Línea de la Concepción (Cádiz), Moreno ha subrayado que este servicio se reanudará «un día antes de iniciar la campaña electoral» de las elecciones andaluzas, si bien ha matizado que únicamente se habilitará una de las vías.

Sobre este punto, ha explicado que, al disponer de una sola vía, «tanto las frecuencias como la propia velocidad de los tramos van a ser más reducidas», reclamando que no sólo se repare el tramo afectado, sino que se habiliten ambas vías. «Ya que nos hemos metido en faena, que lo hagamos bien y que lo hagamos hasta el final», ha señalado.

Además, ha lamentado que Málaga lleva «tres meses bloqueada» por tren, ocasionándole con ello «un grave daño, no solamente social, sino también económico», al recordar que recibe a «uno de cada tres turistas» que visitan Andalucía. A esto se suma que se haya visto afectado también el tren de Media Distancia con Sevilla, que ha estado «bloqueado durante estos tres meses», por lo que ha saludado la noticia de la reapertura de la conexión directa entre Málaga y Madrid.

«Me alegro, no puede ser de otra manera, y espero, deseo y quiero confiar en que se siga trabajando para que tengamos las dos vías abiertas también lo antes posible», ha comentado el ex presidente de la Junta y candidato a la reelección.

En materia de infraestructuras, ha manifestado que las inversiones del Gobierno de España en Andalucía son «bastante deficitarias», apuntando a que «llegar a acuerdo con partidos o grupos separatistas ha supuesto un incremento notable de las inversiones en otros territorios de España en detrimento de Andalucía».

«La mentira tiene las patas muy cortas»

Preguntado sobre la situación de las carreteras andaluzas tras las borrascas y las quejas del PSOE y de su candidata María Jesús Montero de estar «intransitables o en muy mal estado», Juanma Moreno ha afeado que haga campaña «basada exclusivamente en el bullying y la mentira».

En ese sentido, ha explicado que desde la borrasca, «en apenas dos meses», todas las vías que se vieron afectadas «están en ejecución», calificando de «absolutamente falso que haya quince carreteras cortadas» en la provincia de Cádiz como denunciaba el PSOE.

«Le pido a la señora Montero que no se puede hacer una campaña basada exclusivamente en el bullying y la mentira, porque la mentira tiene las patas muy cortas y no puede estar todos los días haciendo una campaña, porque no va a aguantar hasta el 17 de mayo, mintiéndole a los andaluces, porque somos mucho más inteligentes de lo que algunos creen», ha aseverado el candidato del PP.

Al respecto, ha afirmado que es «mentira» que no se esté trabajando en las carreteras, señalando que «hay más de 200 actuaciones en la provincia de Cádiz ahora mismo» con unos «107 millones de euros invertidos y 43 carreteras ya reabiertas en Andalucía».