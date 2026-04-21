Moreno pide a los andaluces el voto para el PP para que no tengan que pasar el «trance» de negociar con Vox

El presidente andaluz ha vuelto a insistir en que su objetivo sigue siendo gobernar en solitario tras los comicios autonómicos del 15 de mayo y no depender de Vox. Juanma Moreno ha intentado desmarcarse de la formación que lidera en Andalucía Manuel Gavira y ha pedido concentrar el voto en el PP para garantizar un Ejecutivo «unitario», estable y sin depender de otras fuerzas.

El líder del PP-A se ha pronunciado así durante un acto celebrado en Madrid, donde ha reiterado que quiere un gobierno del PP tras los comicios andaluces. Aunque las encuestas apuntan a una posible revalidación de la mayoría absoluta, Moreno ha querido rebajar cualquier exceso de confianza y ha advertido de que el resultado puede decidirse por un margen muy estrecho.

Por eso ha reclamado «prudencia» a su electorado. Moreno ha explicado que ve un «riesgo potencial» cuando escucha en la calle que el PP va a «arrasar», porque considera que esa sensación no se corresponde con la realidad de unas elecciones que, a su juicio, estarán mucho más ajustadas de lo que parece. El presidente andaluz da por hecho que el PP-A será la fuerza más votada, pero ha subrayado que eso no basta.

Según ha señalado, ser el primer partido, ganar en las ocho provincias y sacar una amplia ventaja al segundo no le sirve si no alcanza una mayoría suficiente para gobernar con plena autonomía. Moreno ha explicado que su aspiración no es sólo obtener un gran resultado, sino conservar una mayoría que le permita seguir al frente de la Junta sin ataduras y sin necesidad de abrir negociaciones con Vox.

En ese contexto, ha advertido de que bastaría con que PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía sumaran apenas un diputado más que en 2022 para que el PP perdiera la mayoría absoluta. También ha insistido en que todo puede depender de «15.000 ó 20.000 votos», según cómo caigan los restos en las distintas provincias andaluzas.

Con ese argumento, Moreno ha lanzado un mensaje directo a los votantes que priorizan la estabilidad. Les ha pedido que se tomen muy en serio la cita electoral y que no caigan en una «abstención blanda» que, según ha alertado, podría jugar una mala pasada al PP andaluz. Su tesis es que sólo una concentración clara del voto en su partido puede evitar bloqueos o escenarios de dependencia.

Sobre Vox, el presidente andaluz ha sido especialmente tajante. Aunque ha recordado que él es una persona moderada que se entiende con todo el mundo, ha dejado claro que no quiere verse en el «trance» de tener que sentarse con esa formación. A su juicio, Vox no tiene equipos para gobernar, carece de la experiencia necesaria y mantiene un programa muy alejado de la realidad andaluza.

Moreno ha resumido su posición con una frase rotunda: quiere «gobernar sin Vox, con mayoría y sin mayoría». Es decir, incluso en el supuesto de ganar las elecciones sin revalidar la absoluta, no contempla compartir el poder con el partido de Santiago Abascal. Por eso ha pedido a los andaluces que, si quieren estabilidad y un gobierno unitario, concentren su apoyo en el PP, al que presenta como la única fuerza capaz de gobernar con amplitud en Andalucía.