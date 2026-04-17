Juanma Moreno avala el pacto de Extremadura, pero avisa: «Con un gobierno de coalición hay que ceder»

Juanma Moreno ha saludado este viernes el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura para permitir que María Guardiola gobierne, pero ha dejado claro que no quiere ese escenario en Andalucía. El presidente andaluz ha defendido que, cuando hay un Ejecutivo de coalición, «se tiene que ceder», y por eso ha insistido en que su objetivo para el 17 de mayo es seguir gobernando en solitario y evitar pactos posteriores.

El pronunciamiento de Moreno llega un día después de que PP y Vox cerraran en Extremadura un acuerdo para formar gobierno tras medio año de bloqueo institucional desde las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre. Ese pacto ha reabierto de inmediato el debate sobre los posibles apoyos postelectorales en otras comunidades, también en Andalucía, donde el líder del PP-A quiere convertir la campaña en un plebiscito entre su modelo de mayoría suficiente y la dependencia de acuerdos con terceros.

Moreno ha realizado estas declaraciones en El Puerto de Santa María, en Cádiz, durante una atención a medios con motivo de la fase final de la Liga M100 «Más vida». Allí ha valorado positivamente que Extremadura vaya a tener por fin un gobierno, aunque al mismo tiempo ha puesto el foco en el coste político e institucional que, a su juicio, ha tenido ese desenlace. «Los andaluces se alegran» de que los extremeños y María Guardiola tengan ya un Ejecutivo, ha venido a sostener, porque en un contexto de incertidumbre «es muy importante la estabilidad y los gobiernos».

Aun así, el presidente andaluz ha recalcado que ese acuerdo llega después de seis meses desde la cita electoral extremeña, un periodo que ha descrito como «medio año de parálisis». Ese es precisamente el contraste que ha querido subrayar para Andalucía. Moreno ha defendido que su apuesta es otra y que su aspiración pasa por mantener un gobierno en solitario, con capacidad de actuar desde el primer minuto y sin tener que someterse a negociaciones largas ni a cesiones entre socios.

En ese sentido, ha resumido su posición con una frase muy clara sobre el pacto extremeño: «Con un gobierno de coalición se tiene que ceder». Moreno ha añadido que en ese tipo de ejecutivos «unos tienen que ceder por un lado y otros tienen que ceder por otro», asumiendo así que el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura implica renuncias mutuas. A pesar de ello, ha evitado criticar abiertamente a María Guardiola y ha optado por respaldarla, al asegurar que confía en su «capacidad de gestión» y en que hará «el mejor gobierno posible».

El líder del PP andaluz también ha precisado que no conoce en detalle el contenido del pacto alcanzado en Extremadura porque no ha tenido «tiempo para leerlo». Pese a ello, ha mostrado su confianza en que el nuevo Ejecutivo extremeño mantendrá las líneas clásicas del proyecto político del Partido Popular. Es decir, ha avalado el resultado, pero dejando al mismo tiempo una distancia política clara respecto a la fórmula que quiere para Andalucía.

Esa es la idea central que Moreno quiere instalar de cara al 17 de mayo. Según ha explicado, los andaluces tendrán la oportunidad de elegir entre una vía como la que se ha abierto en Extremadura, o también en Castilla y León y Aragón, donde el PP ha necesitado pactos con Vox, o la «vía andaluza», que él identifica con estabilidad, autonomía política y mayoría suficiente para gobernar sin ataduras. De esa forma, el presidente de la Junta intenta presentar las próximas elecciones no sólo como una disputa entre partidos, sino también como una elección entre dos formas de gobernar.

Preguntado además por uno de los puntos más sensibles del acuerdo extremeño, el relativo al rechazo al reparto de inmigrantes por comunidades autónomas, Moreno ha evitado entrar al fondo. Se ha limitado a responder que cada comunidad toma sus decisiones y que él es «respetuoso» con los acuerdos alcanzados por otros territorios, insistiendo además en que no conoce aún el documento pactado entre PP y Vox en Extremadura.