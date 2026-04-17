La Junta Electoral retrata a RTVE: le exige «neutralidad» tras un rótulo ofensivo contra Juanma Moreno

La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a RTVE que «durante el periodo electoral debe extremarse el respeto a la neutralidad informativa» que exigen la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y la jurisprudencia, al hilo de una queja presentada por el PP por poner, durante la emisión del programa La Hora de la 1 de Televisión Española, un rótulo ofensivo contra Juanma Moreno.

En concreto, el PP presentó una reclamación ante la JEC contra la Corporación RTVE el pasado 26 de marzo porque durante la emisión del citado programa de TVE del 25 de marzo se mostró un rótulo en el que se podía leer «Moreno Bonilla ha perdido la mayoría absoluta. Hace cuatro años tuvo una flor en el culo».

Dicho rótulo, según explicaba el representante del PP y se recoge en un acuerdo de la JEC, no guardaba «relación alguna» con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se estaba emitiendo en ese momento y que se estaba llevando a cabo en la tribuna del Congreso de los Diputados para «informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo Europeo».

De esta manera, el PP consideraba que dicha actuación del programa de Televisión Española era «contraria a la neutralidad informativa exigida por el artículo 66» de la Loreg, por lo que solicitó a la Junta Electoral Central que TVE rectificara «en el mismo programa en el primer Telediario» que se emitiera «para darle la máxima difusión por la incidencia» que hubiera «podido tener entre los electores andaluces», y que abriera un «expediente sancionador contra TVE por transgredir el principio de neutralidad informativa».

RTVE presentó alegaciones a esa denuncia del PP en las que señalaba que, habiendo realizado «las comprobaciones internas oportunas», se había constatado que «la aparición del referido rótulo obedeció a un error material, puntual y no deliberado, consistente en la permanencia de un rótulo procedente de una emisión anterior, ajeno a la pieza que se estaba ofreciendo en ese momento», por lo que la cadena pública consideraba que «no existió una decisión editorial consciente ni una toma de posición respecto de ningún candidato o formación política».

Además, desde Radio Televisión Española aclararon a la JEC que, «con la finalidad de reparar adecuadamente lo sucedido», iban a proceder a «rectificar lo ocurrido en el programa La Hora de La 1» del 7 de abril, «dando así una respuesta suficiente, proporcionada e idónea a la incidencia producida».