La Junta Electoral exige a Montero dejar de pedir el voto en precampaña y ordena al PSOE borrar vídeos

La Junta Electoral de Andalucía ha tenido que frenar a María Jesús Montero por saltarse la prohibición de pedir el voto antes del inicio oficial de la campaña electoral. La candidata del PSOE-A a la Junta realizó una petición expresa de apoyo en un acto celebrado el 10 de abril en Cádiz y difundido después por su partido en redes sociales y en Internet, una conducta que el órgano electoral considera contraria a la ley.

La resolución, emitida este martes, estima parcialmente la denuncia presentada por el PP-A y concluye que Montero vulneró el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es decir, la número uno del PSOE andaluz cruzó la línea que separa la actividad política permitida en precampaña de la propaganda electoral prohibida antes del 1 de mayo, fecha oficial de arranque de la campaña de las autonómicas del 17 de mayo.

La Junta Electoral no deja lugar a muchas dudas. En su acuerdo señala expresamente que Montero «ha realizado una petición expresa del voto para su formación política antes del inicio de la campaña electoral». El pronunciamiento supone un serio correctivo para la dirigente socialista, que queda retratada por haber intentado arañar respaldo en plena precampaña al margen de los límites que fija la normativa.

El órgano electoral pone el foco en unas palabras pronunciadas por Montero durante el Comité Director del PSOE-A en Cádiz. En esa intervención, la candidata socialista sostuvo que, si quienes sabían lo que se jugaban en el Gobierno de España tomaban conciencia de lo que estaba en juego en Andalucía el 17 de mayo, acudirían a votar «a nuestras urnas» y lo harían convencidos de que depositando «en el Partido Socialista su voto» tendrían capacidad para sentirse protagonistas de las políticas impulsadas por esa formación.

No se trató además de un desliz aislado escondido en un acto interno. El PSOE-A difundió después ese contenido en su cuenta de X, en su canal de YouTube y en otros soportes en Internet. La Junta Electoral recuerda en su resolución que la ley permite mítines, actos de presentación de candidaturas y difusión de mensajes políticos en precampaña, pero con un límite muy claro: no se puede pedir el voto de forma expresa. Y eso es precisamente lo que hizo Montero.

Por eso, la Junta Electoral requiere al PSOE-A para que retire de sus plataformas los fragmentos concretos en los que aparece esa petición de voto. Y va más allá: si no puede eliminar solo esos cortes, tendrá que retirar el vídeo íntegro. La orden afecta también a cualquier otra web, página o canal bajo responsabilidad del partido. En otras palabras, la Junta obliga al PSOE andaluz a borrar los mensajes con los que trató de hacer campaña antes de tiempo.

La resolución insta expresamente a Montero a que, hasta el inicio de la campaña, se abstenga de repetir actuaciones que vulneren el deber de no pedir el voto. Un aviso directo a la líder del PSOE andaluz en plena carrera hacia San Telmo. Contra el acuerdo cabe recurso ante la Junta Electoral Central en el plazo de 24 horas.