El PSOE andaluz pide suspender la cita de Montero en la comisión del Senado hasta después del 17M

El PSOE andaluz ha pedido a la Junta Electoral Central que paralice hasta después de las autonómicas del 17 de mayo la comparecencia de María Jesús Montero en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI, fijada para el próximo 20 de abril. Los socialistas sostienen que esa citación, impulsada por el PP en la Cámara Alta, busca influir en la campaña con una finalidad electoral.

La federación socialista andaluza ha presentado una ampliación de denuncia ante la JEC en la que solicita la adopción de «medidas cautelares urgentes» para suspender esa comparecencia hasta que concluya el proceso electoral. El escrito está firmado por el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y se dirige contra el PP y contra la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra.

En su denuncia, el PSOE-A argumenta que la fecha elegida para la comparecencia de Montero se ha situado «inmediatamente antes del inicio de la campaña electoral andaluza», prevista para el 1 de mayo, y que no existe «justificación institucional, urgencia ni necesidad objetiva» que explique esa calendarización. A juicio de los socialistas, se trata de una estrategia para maximizar el impacto político y mediático de esa cita en plena precampaña.

El PSOE-A ya había formulado una primera denuncia el pasado 31 de marzo contra el PP y la portavoz popular en el Senado, Alicia García, al considerar que se estaba utilizando la comisión de investigación sobre la SEPI con un objetivo electoral vinculado a las elecciones andaluzas. Ahora amplía esa denuncia tras concretarse la comparecencia de Montero para el 20 de abril.

Los socialistas sostienen además que las declaraciones públicas de Cuca Gamarra sobre esta citación incluyen «imputaciones directas de conductas ilícitas de extrema gravedad carentes de respaldo judicial». En ese sentido, entienden que la actuación del PP ha sido «reiterada, sostenida y progresivamente agravada» y que combina el uso institucional del Senado con una difusión mediática y digital orientada a influir en la percepción del electorado.

En su escrito, el PSOE-A defiende que suspender la comparecencia hasta después del 17 de mayo es una medida «idónea, necesaria y proporcionada” para evitar que el Senado sea utilizado como instrumento de campaña. Además, pide a la JEC que requiera al PP y a Cuca Gamarra para que cesen en cualquier utilización electoral o propagandística de esa actuación institucional.

De forma subsidiaria, para el caso de que la Junta Electoral Central no acuerde la suspensión de la comparecencia, el PSOE andaluz reclama que se adopten medidas para impedir que esa cita pueda emplearse con finalidad electoral o vincularse a mensajes de campaña en relación con las elecciones autonómicas andaluzas.