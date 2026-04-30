El PP centrará la campaña andaluza en la gestión: «El PSOE no ha logrado desprestigiar a Moreno con los cribados»

El Partido Popular mantiene que «la buena gestión» de Juanma Moreno es un activo electoral a explotar, por eso, pretende que sea uno de los temas centrales de su carrera a revalidar la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. «Creían que la gestión de la Sanidad iba a erosionarnos y no han conseguido ni eso».

Los populares sostienen que el precio por la gestión de los cribados «ya está pagado». «Juanma cesó a los máximos responsables y ahora es al Gobierno a quienes les han montado una huelga, les han dicho que no reconocen a la interlocutora, no quieren a la ministra», recuerdan, e insisten: «Hasta con su mayor baza electoral siguen perdiendo».

En Génova no niegan la dificultad de revalidar la mayoría absoluta, pero sí tienen claro que, de lograrla, abanderar la idea del buen hacer del presidente andaluz será una de las claves.

En su hoja de ruta está, aprovechando la huelga, la sanidad, un asunto que introdujo Feijóo a primera hora del miércoles en la sesión de control al Gobierno. El líder de la oposición preguntó a Sánchez si sabía los motivos de la huelga de médicos. «No ha contestado», se quejaron los populares.

Poco después, el sector sanitario le criticó en la misma línea. Víctor Pedrera, médico de Familia y secretario general de CESM escribió en X: «La típica respuesta de quien o no sabe o no quiere saber. Usted pregúnteme lo que quiera, que ya yo, si eso, le contestaré lo que me dé la gana».

Otro miembro del comité de huelga, Ángela Hernández, del sindicato AMYTS también fue en la misma línea: «No respondió… No mencionó a medic@s y facultativ@s».

Una campaña para «peinar el territorio»

Tanto Génova como San Telmo mantienen reuniones diarias e intentan cuadrar agendas para poder abarcar el máximo territorio posible: «El plan es estar, si no en todas, en casi todas las provincias», aseguran fuentes populares.

Los equipos que dirigen la campaña pretenden, con los trackings en la mano, cerrar los últimos flecos del programa de actos. «La agenda cambia cada día, Génova estará donde el equipo de Juanma pida, estamos a su disposición», reconocen.

Al mismo tiempo son claros: como en 2022 y al igual que en el resto de autonomías que han ido pasando por las urnas, el objetivo del presidente nacional del PP siempre ha sido el mismo: «Ayudar a peinar el territorio y contribuir a que el PP gane y gobierne».

Sobre si la corrupción va a ser un tema de campaña, no lo descartan. No obstante, sí reconocen que «hay asuntos que se colocan solos en la agenda», admiten en referencia al juicio a Ábalos, Koldo y Aldama. «El PP ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre la corrupción de este Gobierno». Lo más triste, apuntan fuentes parlamentarias populares, es que «Sánchez nos ha anestesiado al escándalo».

Con todo, el PP sigue dibujando la campaña de cara a la próxima semana pero insisten: «Gestión, gestión y gestión». «Juanma lo ha vuelto a hacer muy bien», zanjan.