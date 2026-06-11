Vota por tu favorita: ¿quién tiene más estilo en esta batalla de looks?

El estilo no se mide sólo por la ropa que una persona lleva, sino también por la actitud, la personalidad y la capacidad de marcar tendencia con cada aparición pública. Por eso, esta nueva batalla propone elegir entre algunas de las mujeres más influyentes del momento para decidir quién tiene más estilo.

La dinámica es sencilla: dos fotos, dos protagonistas y una pregunta directa. ¿Quién viste mejor? ¿Quién arriesga más? ¿Quién consigue convertir cada look en tema de conversación? En esta encuesta, el lector tiene la última palabra y puede votar por su favorita en cada duelo.

Aitana, Victoria Beckham, Ester Expósito o Úrsula Corberó son sólo algunos de los nombres que protagonizan esta batalla de estilo. Cada una representa una forma distinta de entender la moda: desde los looks más urbanos y atrevidos hasta las apuestas más elegantes, clásicas o sofisticadas.

La encuesta permite comparar estilos muy diferentes y jugar con una pregunta que siempre genera debate. Hay quienes prefieren la naturalidad, quienes valoran la elegancia, quienes se quedan con la originalidad y quienes apuestan por las tendencias más arriesgadas. No hay una respuesta única, porque el estilo también depende del gusto de cada lector.

Participar es muy fácil. Sólo hay que mirar las dos imágenes, elegir a la favorita y votar. Los resultados mostrarán qué famosa convence más al público y cuál logra imponerse en esta batalla de looks.

¡Ahora es tu turno! Entra en la encuesta, elige a tu favorita y decide quién merece coronarse como la mujer con más estilo. Porque en esta batalla, cada voto cuenta.