Banco Sabadell acelera su transformación tecnológica mientras trata de dejar atrás el ruido provocado por la opa de BBVA. El presidente de la entidad, Josep Oliu, y el nuevo consejero delegado, Marc Armengol, trasladaron este martes en Barcelona que el banco quiere centrarse ahora en la mejora de procesos internos mediante inteligencia artificial, reforzar la seguridad tecnológica y acometer pequeñas adquisiciones que aporten capacidades concretas al grupo, descartando grandes operaciones corporativas.

La entidad catalana reivindica un modelo de «banca de relación», especialmente enfocado en empresas, en un momento en el que el 60% de las nuevas cuentas ya se abren por canales digitales. Pese a ello, tanto Oliu como Armengol insistieron en que el banco no quiere perder el componente humano en plena irrupción de la inteligencia artificial. «Van a cambiar muchas cosas estos años y hay que tratar de responder a nuestros clientes manteniendo la esencia», señaló Armengol ante periodistas.

El nuevo CEO del banco dejó claro además que, si Sabadell acomete compras en los próximos años, serán operaciones muy limitadas y vinculadas a tecnología o capacidades específicas. «No vamos a comprar nada de banca privada. Si compramos algo será algo pequeño». La referencia llega después de lo vivido con la operación de Paycomet, tras lo que el banco ha dado «un buen salto» en servicios digitales, como lo hará la tecnología de Bizum y Bizum Pro para autónomos.

La IA marcará el futuro de las plantillas

La inteligencia artificial fue uno de los grandes ejes de la conversación. Oliu reconoció abiertamente que la aplicación de esta tecnología acabará teniendo impacto sobre las plantillas del sector financiero, aunque admitió que todavía no saben en qué dimensión exacta. «La aplicación de la inteligencia artificial nos marcará la pauta de lo que va a ocurrir con la plantilla, que no sabemos todavía».

Armengol trató de complementar ese mensaje poniendo el foco en la adaptación de los trabajadores. El directivo defendió la necesidad de una «renovación de capacidades» dentro de la organización, e insistió en que la plantilla actual sigue siendo «muy valorada por los clientes». Según explicó, el banco no ha detenido en ningún momento su agenda de transformación pese a la opa de BBVA.

Precisamente sobre esa cuestión, Oliu dejó una reflexión relevante respecto al proceso de consolidación bancaria. Aunque aseguró que el consejero delegado saliente, César González-Bueno, es partidario de las fusiones, él no se considera «el gran consolidador» del sector. En su opinión, el contexto actual obliga primero a afrontar desafíos tecnológicos y de seguridad antes de pensar en grandes movimientos corporativos.

«Hay que hacer frente a retos tecnológicos y retos de seguridad. Una opa nos distrae de cuestiones que ahora mismo no convienen. Hay que ponerse al día y luego ver si tiene sentido lanzar una OPA».

La opa de BBVA, la acción y el dividendo

Oliu también defendió la evolución bursátil del banco durante el proceso de opa. A su juicio, la operación de BBVA ha tenido «efectos evidentes» sobre la cotización, aunque considera que Banco Sabadell sigue infravalorado respecto a otros bancos comparables. «Cotizamos por debajo del PER (número de veces que la cotización está por encima del beneficio) otros bancos similares».

En paralelo, el presidente defendió la actual política de remuneración al accionista y aseguró que no habrá cambios en el dividendo. «La política de dividendo no se toca», afirmó, recordando además el programa de recompra de acciones que mantiene activa la entidad.

Sobre la resistencia accionarial frente a la opa, Oliu aseguró que el verdadero «núcleo duro» del banco han sido los pequeños accionistas. «Han sido los accionistas minoritarios, que han aguantado y rechazado la OPA de BBVA”. También destacó el respaldo de Zúrich Insurance Group gracias a la alianza aseguradora que ambas compañías mantienen.