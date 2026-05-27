CHUWI lanza el nuevo CoreBook Air: Un PC Copilot+ con pantalla 2.8K e Intel Lunar Lake
CHUWI ha lanzado oficialmente el nuevo CoreBook Air – un PC Copilot+ de última generación que ofrece un rendimiento de IA en el dispositivo de nivel insignia y una pantalla 2.8K de 90 Hz en un diseño ultraligero. Impulsado por el procesador Intel® Core™ Ultra 5 226V «Lunar Lake», el CoreBook Air combina una duración de batería para todo el día, aceleración de IA local avanzada y un chasis de aluminio de primera calidad.
«CoreBook Air aporta el rendimiento de Lunar Lake y la IA de Copilot+ a un diseño ultraligero de 1,2 kg», afirmó Jesea Yang, CEO de CHUWI. Refleja nuestro compromiso de hacer que los PCs con IA avanzada sean más accesibles.
Diseño ligero como una pluma, ultraduradero.
El CoreBook Air pesa solo 1,2 kg, con un chasis de aluminio fabricado mediante CNC que equilibra la portabilidad con la durabilidad. Su perfil delgado lo hace ideal para estudiantes, creadores y profesionales que necesitan un dispositivo potente que se transporte fácilmente.
Visuales espectaculares en 2.8K a 90 Hz
Una pantalla IPS de 14 pulgadas 2.8K (2880×1800) con una gama de colores sRGB al 100% ofrece un texto más nítido, visuales más limpios y una visualización prolongada más cómoda. Una frecuencia de actualización de 90 Hz garantiza un desplazamiento y una reproducción de vídeo fluidos.
Rendimiento Lunar Lake de siguiente nivel
En su núcleo se encuentra el procesador Intel® Core™ Ultra 5 226V (Lunar Lake, Serie 2), que cuenta con 8 núcleos, 8 hilos y hasta 4,5 GHz de frecuencia turbo. Aporta una velocidad excepcional, una eficiencia x86 innovadora, una compatibilidad de aplicaciones perfecta, seguridad avanzada y computación de IA de nivel superior.
Rendimiento gráfico hasta dos veces más rápido
La GPU integrada Intel® Arc™ 130V ofrece un rendimiento gráfico hasta 2 veces más rápido que la Intel® Iris® Xe, permitiendo el trazado de rayos acelerado por hardware, juegos fluidos, creación de contenido eficiente y streaming fluido.
IA local que prioriza la privacidad: hasta 97 TOPS totales
Con hasta 97 TOPS de computación de IA total, CoreBook Air permite un procesamiento de IA local receptivo para flujos de trabajo creativos, inferencia de LLM y experiencias de Copilot+, sin depender de la nube. La NPU Intel® AI Boost dedicada con hasta 40 TOPS de NPU proporciona una aceleración de IA en el dispositivo eficiente en el consumo de energía, manejando las cargas de trabajo de IA localmente para experiencias más rápidas e inteligentes.
Experiencia de PC Copilot+
Con Windows 11 Pro preinstalado, admite una experiencia de PC Copilot+ fluida, como Click to Do, Cocreator y Live Captions. Al presionar la tecla de IA dedicada, se obtiene acceso instantáneo a Copilot.
Velocidad para mantenerse al día, espacio para crecer.
Bajo el capó, el dispositivo cuenta con 16 GB de memoria LPDDR5X a 8533 MT/s integrada en el paquete, ofreciendo una latencia ultrabaja para multitarea pesada. El SSD PCIe de 512 GB es fácilmente ampliable a PCIe 4.0 x4, lo que garantiza que el dispositivo evolucione con las necesidades de almacenamiento del usuario.
Energía para todo el día
A pesar de su perfil delgado, la batería de gran capacidad de 55 Wh del CoreBook Air admite hasta 15 horas de reproducción de vídeo local, y el adaptador de corriente USB-C PD de 65 W incluido puede cargarlo al 63% en solo una hora.
Conectividad versátil
Con Wi-Fi 6E, puertos Thunderbolt 4 duales, tres puertos USB-A, HDMI 2.0 y una toma de audio de 3,5 mm, CoreBook Air se conecta sin esfuerzo a pantallas y accesorios esenciales. Los puertos Thunderbolt 4 duales ofrecen hasta 40 Gbps de ancho de banda, carga Power Delivery, soporte para pantallas externas de alta resolución y capacidad de expansión de GPU externa.
Especificaciones clave de un vistazo
|Modelo
|CHUWI CoreBook Air
|Sistema operativo
|Windows 11 Pro
|Pantalla
|Pantalla IPS de 14 pulgadas 2.8K (2880×1800), frecuencia de actualización de 90 Hz, relación de aspecto 16:10.
|Procesador
|Procesador Intel Core Ultra 5 226V
|GPU
|Intel Arc 130V GPU
|NPU
|Intel AI Boost NPU
Hasta 40 TOPS
|TOPS máximos totales (Int8)
|Hasta 97 TOPS (CPU + GPU + NPU)
|Memoria
|RAM LPDDR5X a 8533 MT/s de 16 GB (memoria integrada en el paquete)
|Almacenamiento
|SSD PCIe 3.0 de 512 GB (ampliable)
|Batería y carga
|Batería de 55 Wh, adaptador de corriente USB-C PD de 65 W
|Puertos de E/S
|2 puertos Thunderbolt 4 (datos de 40 Gbps, carga PD, salida de vídeo y listo para eGPU)
1 puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A (datos de 10 Gbps)
1 puerto USB 3.2 Gen 1 tipo A (datos de 5 Gbps)
1 puerto USB 2.0 tipo A (datos de 480 Mbps)
1 puerto HDMI 2.0 (admite hasta 4K@60Hz)
1 toma de audio de 3,5 mm
|Conectividad inalámbrica
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|Cámara web
|Cámara de 2 MP con obturador de privacidad
|Tamaño
|312.9 × 222.5 × 16.8 mm
|Peso
|Aprox. 1,2 kg
Precios y disponibilidad
El nuevo CHUWI CoreBook Air está disponible para pedidos anticipados a partir de hoy a $799. Los primeros compradores pueden aprovechar un descuento de lanzamiento «Super Early-Bird» de $50 por tiempo limitado, lo que deja el precio promocional final en $749 por orden de llegada.
Para más información, visite www.chuwi.com.