Apple Music te graba cantando con Canta Selfie, su nuevo karaoke en vídeo para iOS 27.3

Apple Music quiere que el karaoke llegue a todos. Canta Selfie, ya disponible en la beta de iOS 27.3, graba al usuario con la cámara frontal mientras canta con la letra en pantalla. Llegará a todos los usuarios antes de que acabe 2026. Es la última pieza de Apple Music Canta, el modo que la plataforma presentó en diciembre de 2022 para bajar la voz del artista y seguir la letra en tiempo real. Hasta ahora, lo cantado se quedaba en la habitación. Con esta función, el resultado queda grabado y listo para enviar.

Un botón en la letra y la cámara delante

Basta con tocar el botón Canta Selfie de las letras de una canción compatible. La app activa entonces la cámara frontal en modo selfie y la letra aparece sobre la imagen.

El usuario puede subir o bajar la voz del artista y añadir efectos vocales para mejorar su interpretación. Después graba clips al momento y los comparte por Mensajes, redes sociales y otras apps. Por ahora, la función necesita un iPhone con iOS 27.3, graba en vertical y solo admite una selección limitada de canciones.

Apple Music Canta ya tenía otras opciones para sacar el karaoke del móvil. Cantar con la Cámara de Continuidad y Cantar con el micrófono del iPhone usan el iPhone de forma inalámbrica para que el usuario se vea y se oiga mejor mientras sigue la letra en un Apple TV.

Letras traducidas, con el español de España en camino

La traducción de letras está disponible para algunas canciones en 11 combinaciones de idiomas, como del inglés al francés, del inglés al coreano o del coreano al japonés. Apple asegura que combina aprendizaje automático con el ajuste de lingüistas para conservar los matices culturales y la intención de cada canción.

La pronunciación de letras, pensada para cantar en otros idiomas, está disponible en 13 combinaciones de idiomas como inglés a katakana, árabe a árabe romanizado o chino mandarín simplificado a katakana.

Para el lector en España, lo que importa llega después. La lista actual recoge el español a inglés, pero Apple sitúa antes de que acabe 2026 la llegada de las traducciones del español de España al inglés y del inglés al español de España.

AutoMix, con más efectos entre canción y canción

AutoMix es el modo de reproducción continua que ajusta el tempo y sincroniza los beats para enlazar una canción con la siguiente. Con iOS 27, Apple promete transiciones más envolventes con bucles, reverberación y delay. La función llegará además a Apple Music en tvOS y en el HomePod.

Artistas con más control sobre su escaparate

Las páginas de artista se vuelven más personalizables. Los músicos pueden añadir su propio logotipo, elegir el color de los botones, seleccionar los lanzamientos que quieren destacar y mostrar ilustraciones a página completa. Estas opciones se gestionan desde Apple Music for Artists y Apple Music Connect.

Conciertos cerca de casa, sin salir de la app

Apple Music incorpora una sección Conciertos con directos cercanos de los artistas que el usuario marca como favoritos. También sirve para descubrir artistas nuevos, y se puede buscar por ubicación, fecha y género.

Desde la ficha de cada concierto se pueden comprar entradas, escuchar los setlists, añadir el evento al Calendario, guardar el recinto en Mapas y consultar otras fechas de la gira. Las fechas aparecen además en la página del artista, junto a sus setlists, y existen notificaciones específicas sobre conciertos para no perderse ninguno.

Logotipo nuevo y un puente desde otros servicios

La plataforma también ha renovado su imagen, bajo la idea de «hecha de sonido». Fred again.. y NEST Acoustics descompusieron una pieza musical nota a nota para crear el logotipo sonoro, y ese sonido sirvió después de base para la parte visual, con ondas filmadas sobre aceite mineral.

Sigue disponible, además, la herramienta de transferencia, que ya se había desplegado en varios países en 2025 y copia a Apple Music las canciones, álbumes y playlists de otros servicios. Lo marcado con «Me gusta» o como favorito se añade a la playlist Canciones favoritas, y el contenido original se mantiene en el servicio de origen. La transferencia la ofrece un proveedor externo.