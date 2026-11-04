El LG xboom Blast llega a España con 220 W y una batería que se puede reemplazar

LG ha puesto a la venta en España el xboom Blast, un altavoz Bluetooth portátil pensado para sacar la música de casa y llevarla a un campo, una casa rural o una barbacoa. Su rasgo más llamativo es una batería reemplazable de 99 Wh que, según la compañía, da hasta 36 horas de música. Pesa unos 6,5 kg y entra en la categoría de los equipos de fiesta, un terreno en el que LG busca hueco con una propuesta que mezcla potencia, resistencia al agua y funciones de ajuste automático del sonido.

La batería se cambia cuando se acaba la música

Un altavoz de fiesta vive de su batería, y cuando se agota hay que buscar un enchufe. El xboom Blast apuesta por una celda que el usuario puede reemplazar, lo que permite renovarla cuando pierda capacidad con los años en lugar de cambiar todo el equipo.

Con la tecnología Play Time Enhance, LG asegura hasta 36 horas de reproducción continua con una sola carga. La potencia también varía según la fuente, ya que el altavoz alcanza hasta 220 W conectado a la corriente y 210 W cuando funciona con batería, de acuerdo con las especificaciones de la marca.

Graves de campo abierto con el sello de will.i.am

El altavoz incorpora el sistema xboom Signature Sound, una afinación que, según LG, ha optimizado el artista y productor

. El conjunto acústico combina dos woofers de neodimio de 5,25 pulgadas con dos tweeters de 20 milímetros firmados por la marca danesa Peerless. Para reproducir música basta con Bluetooth. El puerto USB-C sirve para conectar un dispositivo por cable, una opción que LG orienta a la reproducción en alta fidelidad.

Un altavoz que se ajusta al sitio donde lo dejas

El sistema AI Sound analiza el audio en tiempo real y modifica la ecualización sin que el usuario toque nada. Space Calibration Pro hace algo parecido con el entorno, porque adapta la salida de sonido al lugar en el que se coloca el equipo, y Sound Field Enhance amplía el campo sonoro para una escucha más envolvente.

La parte visual corre a cargo de AI Lighting, que sincroniza los anillos Dual Ring con el ritmo, el género o la energía de la lista de reproducción. Y si la reunión crece, Auracast permite enlazar varios altavoces compatibles de forma inalámbrica para ampliar la cobertura.

Pensado para el barro, la lluvia y el maletero

El xboom Blast cuenta con protección IP68, que implica sellado total frente al polvo y resistencia a la inmersión prolongada en agua. LG añade que ha superado siete pruebas de durabilidad de nivel militar, así que, sobre el papel, aguanta lluvia, barro y golpes durante el viaje.

El exterior es de tejido técnico reforzado y las protecciones laterales permiten dejarlo con estabilidad sobre hierba, tierra o césped. Para moverlo combina un asa superior con una cuerda flexible, un sistema inspirado en las bolsas de viaje de fin de semana. El diseño ha recibido el premio Red Dot Design Award 2026.

Precio y disponibilidad en España

El LG xboom Blast ya está disponible en España con un precio de venta recomendado desde 499 euros. Se suma a la familia de altavoces de fiesta xboom con un diseño especialmente preparado para el exterior.