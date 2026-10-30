Jugar gratis a Football Manager 27 ya es posible, y no hace falta apuntarse a ninguna parte

Football Manager 27 ya se puede jugar sin pasar por caja en PC y Mac. La versión previa gratuita está abierta hasta el 3 de noviembre a las 19.00 horas y permite probar todos los modos, sin límite de uso y sin registrarse en ninguna parte. Sports Interactive intenta así convencer a los jugadores tras las quejas que recibió Football Manager 26. Según Miles Jacobson, director del estudio, la idea era que la comunidad viera más del juego antes de pedirle que se comprometiera con la compra.

Cinco días sin pasar por caja

La prueba arrancó ayer y se puede descargar desde Steam, Epic Games Store y Microsoft Store. También está en XBOX Game Pass Ultimate y Game Pass para PC, aunque solo para suscriptores. No hay que reservar ni apuntarse en ninguna parte, basta con descargar el juego.

El estudio busca que esta versión previa se parezca lo más posible a la de lanzamiento en calidad y acabado. Eso sí, pueden faltar algunos clubes y jugadores, y parte de los datos sigue pendiente de aprobación por sus titulares.

Un draft donde nadie espera su turno

Entre los modos disponibles está el nuevo Draft aleatorio multijugador, una reinterpretación del antiguo Fantasy Draft. Admite entre 2 y 32 jugadores, con partidas privadas entre amigos o públicas con jugadores de todo el mundo.

Cada mánager elige un jugador de un lote y ese lote pasa al siguiente participante en la ronda siguiente. Como todos eligen a la vez, se acaba el rato de mirar la pantalla mientras otro decide.

Menos clics entre tú y el informe del ojeador

La navegación se ha rehecho. La barra superior se organiza ahora en Portal, Plantilla, Tácticas, Contratación, Entrenamiento y Club, y las fichas de cada pantalla sirven sobre todo para mostrar información, no para moverse por el juego como en Football Manager 26.

Los mensajes llevan colores según su tema y permiten resolver cosas dentro del propio mensaje, como leer un informe de ojeador o responder a varias ofertas por un jugador. Quien juegue con monitores QHD o 4K tiene además modos de escalado, y vuelve la opción de editar los atajos de teclado. Según el estudio, el objetivo es llegar antes a la información importante, algo que la prueba permite comprobar.

La carrera que empieces no se pierde

Las partidas iniciadas durante la prueba gratuita se pueden retomar en la versión previa de pago y en la de lanzamiento, sin volver a empezar. Esa versión previa de pago arranca el 3 de noviembre a las 19.00 horas (CET) y se prolonga hasta el estreno completo el 10 de noviembre.

Reserva con descuento y resto de plataformas

Quien reserve el juego con un distribuidor aprobado por SEGA recibe un 10 % de descuento en la reserva y acceso continuo a la versión previa entre el 3 y el 10 de noviembre. Es una oferta de la propia compañía. Los suscriptores de Game Pass podrán seguir con su carrera a través de la suscripción. El precio recomendado de 59,99 euros corresponde a la edición estándar anunciada por Sports Interactive.

La prueba gratuita se limita a PC y Mac. Football Manager 27 Console, para PlayStation 5 y XBOX Series, y la versión móvil, que llegará a iOS y Android a través de Netflix, también salen el 10 de noviembre.