Cinco días para jugar gratis al Football Manager 27 y conservar tu progreso si reservas

Sports Interactive permitirá jugar a Football Manager 27 sin pagar antes de que el juego salga a la venta el 10 de noviembre. La versión previa gratuita para PC y Mac estará disponible desde las 19.00 horas (CET) del 29 de octubre hasta la misma hora del 3 de noviembre. El estudio presenta la medida como pionera en el sector. Para el jugador, el cambio es sencillo, cinco días para decidir si merece la pena otra temporada de despachos, fichajes y pizarra antes de reservar el juego.

Descargar, abrir y fichar sin pasar por caja

No hay que apuntarse en ninguna parte. Basta con descargar la versión previa desde Steam, Epic o la Microsoft Store y empezar una carrera, igual que con cualquier otro juego. También se podrá jugar desde Game Pass. En este servicio, la versión previa solo está disponible para suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y de Game Pass para PC.

El estudio avisa de que la base de datos de esta versión sigue pendiente de aprobación por parte de los titulares de los derechos. Pueden faltar clubes y jugadores, y algunos datos quizá no coincidan con la realidad.

Reservar para no empezar la carrera de cero

El periodo de reserva se abre a la vez que el de juego gratuito. Quien reserve Football Manager 27 recibirá un 10 % de descuento en la reserva y podrá seguir con la versión previa entre el 3 y el 10 de noviembre.

Lo más útil para quien se enganche es que el progreso no se pierde. Los reservistas podrán traspasar lo avanzado durante el periodo gratuito a la versión previa de pago y continuar con esa misma partida cuando el juego completo salga el 10 de noviembre. Los jugadores de Game Pass seguirán su carrera a través de la suscripción.

El descuento y el acceso continuo solo se aplican a quienes compren en distribuidores digitales aprobados por SEGA. El precio recomendado de 59,99 euros corresponde al juego completo.

Un menú nuevo para perder menos tiempo en clics

La interfaz es el cambio más visible del juego. Según el estudio, el menú principal se organiza ahora en Portal, Plantilla, Tácticas, Contratación, Entrenamiento y Club, y cada sección abre directamente su contenido principal. Plantilla, por ejemplo, enseña el equipo nada más entrar.

En la parte superior de cada área hay un panel de control con acciones clave, como convocar una reunión de equipo o ajustar el presupuesto de fichajes. Los mensajes se marcan con colores según el tema, el informe del ojeador aparece dentro del propio mensaje y varias ofertas por un mismo jugador se agrupan en un solo mensaje. El juego adapta la disposición a la resolución del monitor, admite formatos ultrapanorámicos y añade tres modos de escalado para pantallas QHD o 4K.

Partidos en 2D y un mundo con más ligas

El motor de partidos en 2D recibe retoques visuales. Los discos del balón y de los jugadores son más pequeños, el balón proyecta una sombra más marcada y los futbolistas se representan con pies en lugar de flechas. El banquillo ofrece además más información sobre la estrategia del rival y sobre cuándo conviene hacer un retoque táctico.

El editor del juego estrena interfaz a pantalla completa y reorganiza la información para reducir clics. En la base de datos, el estudio habla de más de 18 millones de cambios, 1.500 actualizaciones de competiciones y dos nuevas ligas con licencia.