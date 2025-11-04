Football Manager 26 ya está disponible: el fútbol femenino llega por primera vez a todas las plataformas

Tal y como anunciamos hace dos meses, Football Manager 26 ya está disponible en todo el mundo y va a cambiar las reglas del juego. La nueva entrega de Sports Interactive y SEGA llega con una premisa clara: el fútbol pertenece a los jugadores. Con esta idea, el estudio británico busca potenciar la creatividad y la imaginación de los mánagers virtuales, ofreciendo más control que nunca sobre cada aspecto del club, desde la táctica hasta la gestión del vestuario.

Novedades clave y presencia en todas las plataformas

La edición de este año expande su alcance con versiones adaptadas a todas las plataformas. Football Manager 26 Console está disponible en Xbox y PS5, con acceso incluido para los suscriptores de Xbox Game Pass. Por su parte, Football Manager 26 Touch aterriza en Apple Arcade, optimizado para iPhone, iPad, Mac y Apple TV, con controles intuitivos.

En el ámbito móvil, FM26 Mobile llega como título exclusivo para los miembros de Netflix, conservando un aire retro pero sumando funciones nuevas que hacen de la gestión futbolística una experiencia más completa. Además, el 4 de diciembre se incorporará FM26 Touch para Nintendo Switch, completando el catálogo de la temporada.

Los usuarios de PC y Mac pueden descargar FM26 a través de Steam, Epic Games Store, Microsoft Store y Xbox Game Pass, mientras que quienes disfrutaron de la beta de acceso anticipado pueden continuar su partida sin perder el progreso.

Récords históricos para la saga de SEGA y Sports Interactive

El lanzamiento de Football Manager 26 ha superado todas las expectativas. Según Miles Jacobson, director de Sports Interactive, la nueva edición ha batido el récord de reservas de la saga, con más de 100.000 jugadores activos solo en los primeros 45 minutos tras el lanzamiento de la beta. Desde entonces, más de 200.000 usuarios diarios han seguido compitiendo por alcanzar la gloria. Jacobson destaca que este título marca un antes y un después para el estudio: “Con FM26, disponible en múltiples plataformas, seguimos mejorando y sentando las bases para los próximos 20 o 30 años del estudio”.

El debut del fútbol femenino, una revolución esperada

Por primera vez en su historia, Football Manager incorpora el fútbol femenino a todas sus versiones. Este paso supone un avance clave para la franquicia, que amplía su universo y reconoce el creciente impacto del deporte femenino en todo el mundo.

El lanzamiento se celebra con la participación de jugadoras del Manchester City femenino, como Lauren Hemp, Yui Hasegawa y Leila Ouahabi, quienes aparecen en el tráiler oficial. También participan estrellas como Vitinha, del PSG, y la joven promesa portuguesa Rodrigo Mora, reforzando el vínculo del juego con el fútbol real.

Un homenaje a los creadores de historias

El tráiler de lanzamiento de FM26 resume el espíritu de esta edición: los jugadores no deben esperar a que el fútbol les regale momentos mágicos, sino crearlos por sí mismos. La campaña promocional combina el mundo real del gaming con figuras de primer nivel, animando a cada usuario a escribir su propia historia dentro del deporte rey.

Este enfoque se alinea con la filosofía que ha convertido a Football Manager en un fenómeno cultural. Su enorme base de datos, más de 800.000 futbolistas y miembros de staff, no solo nutre la experiencia de juego, sino que se utiliza en clubes profesionales para mejorar sus estrategias de scouting y reclutamiento.

Un legado que sigue creciendo

Con veinte años de historia a sus espaldas, Football Manager se ha consolidado como la referencia mundial en simulación futbolística. FM26 no solo mantiene ese legado, sino que lo proyecta hacia el futuro con una visión más inclusiva, multiplataforma y realista.

Sports Interactive, filial de SEGA desde 2006, continúa liderando el género desde su sede en Stratford, Londres, donde un equipo de desarrolladores apasionados trabaja para redefinir la forma en la que los fans viven el fútbol.

Football Manager 26 ya está disponible en PC, Mac, consolas, móviles y dispositivos Apple. Una nueva temporada acaba de empezar, y esta vez, el juego está completamente en tus manos.