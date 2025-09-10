Football Manager 26 llega el 4 de noviembre con motor Unity y fútbol femenino

Sports Interactive y SEGA han dado un paso decisivo con Football Manager 26 al incorporar por primera vez el motor Unity. Esto supone un salto visual y técnico que busca ofrecer partidos más emocionantes y realistas. Gracias a nuevas animaciones volumétricas inspiradas en partidos reales y un césped más detallado, cada encuentro tendrá un dramatismo extra. Además, la licencia completa de la Premier League se convierte en el escenario estrella de esta nueva etapa, reforzando la apuesta por la autenticidad.

El esperado debut del fútbol femenino

Una de las grandes novedades de FM26 es la llegada del fútbol femenino. Por primera vez, todas las competiciones conviven en un mismo ecosistema, sin necesidad de dividir experiencias. El estudio ha trabajado en una base de datos muy completa y en torneos licenciados que se darán a conocer en las próximas semanas. Se trata de un movimiento muy esperado que abre la puerta a nuevas narrativas y a una visión más global del deporte.

Una interfaz rediseñada

La gestión también evoluciona. FM26 estrena una interfaz completamente rediseñada para que tanto los recién llegados como los veteranos encuentren un entorno más intuitivo. Las áreas de táctica, ojeo y mercado de fichajes han recibido mejoras importantes, lo que amplía las posibilidades de cada decisión. Todo está pensado para que el jugador tenga más control sin perder la esencia que ha hecho grande a la saga.

Versiones para consola y móvil

El mismo 4 de noviembre también se lanzará Football Manager 26 Console para Xbox y PlayStation 5. Esta versión supone un salto generacional y, al igual que la de PC y Mac, formará parte de Xbox Game Pass desde el primer día. En paralelo, Nintendo Switch recibirá Football Manager 26 Touch a partir del 4 de diciembre, manteniendo así la tradición portátil de la franquicia.

En cuanto a dispositivos móviles, Football Manager 26 Mobile llegará en exclusiva a Netflix, con un diseño retro de inspiración ochentera y nuevas opciones personalizadas. Aunque no adoptará el motor Unity, será la primera entrega en este formato que permita continuar partidas guardadas, una función largamente demandada por los usuarios.

Continuidad y reservas

Una de las ventajas más destacadas de esta entrega es que las partidas guardadas de FM24 y FM23 serán compatibles desde el primer día, independientemente de la plataforma. Esto permitirá continuar carreras anteriores sin interrupciones, algo muy valorado por los jugadores más fieles.

Football Manager 26 ya se puede reservar en distribuidores digitales aprobados por SEGA con un 10 % de descuento. Quienes lo adquieran antes del lanzamiento para PC y Mac podrán acceder a una fase anticipada en Steam y Epic aproximadamente dos semanas antes del estreno, con partidas que se podrán seguir jugando en la versión final.

El precio de salida aún no se ha confirmado, pero el juego estará disponible en PC y Mac desde el primer día en Xbox Game Pass, lo que multiplica las opciones de acceso a los aficionados.