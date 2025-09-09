iPhone 17 Air: el iPhone más fino apunta alto con A19 Pro y cámara Center Stage

El nuevo iPhone 17 Air es la gran novedad de la familia. Apple lo sitúa como el iPhone más delgado hasta la fecha, con 5,6 mm de grosor, un chasis de titanio de grado 5 y una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con ProMotion hasta 120 Hz. Estrena el set de chips A19 Pro, el nuevo N1 para conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y el módem C1X diseñado por Apple. Además, protege el frontal con Ceramic Shield 2 y, por primera vez, también la trasera. Entre sus reclamos están la cámara frontal Center Stage de 18 mpx, que permite selfies en horizontal sin girar el móvil, y una batería que apunta a día completo gracias a la nueva gestión energética de iOS 26.

Un Air de verdad

La apuesta por la delgadez no sacrifica resistencia. El marco de titanio y la nueva arquitectura interna liberan espacio para una batería mayor y, a la vez, incorporan el botón Acción y Camera Control, accesos directos para tareas rápidas y funciones de cámara. En exteriores, el panel alcanza 3000 nits de brillo máximo y mejora el contraste a plena luz, mientras que el modo Always-On baja hasta 1 Hz para ahorrar energía cuando solo queremos consultar la hora o los widgets.

En fotografía, el iPhone 17 Air combina un sensor principal de 48 mpx con zoom 2x de calidad óptica y un procesado de última generación para mejorar detalle y color, sobre todo en retratos y escenas nocturnas. La nueva tubería de imagen añade Focus Control de nivel multicámara para decidir el plano de enfoque después de hacer la foto, y suma el estilo fotográfico Bright, pensado para pieles más luminosas y un toque de vivacidad. En vídeo, graba en 4K60 con Dolby Vision, añade mezcla de audio para potenciar voces y reduce el ruido del viento en tomas al aire libre.

El rendimiento corre a cargo del A19 Pro, con una CPU de seis núcleos y una GPU de cinco núcleos con aceleradores neuronales integrados para ejecutar modelos de IA generativa en el propio dispositivo. El nuevo módem C1X promete mayor velocidad y menor consumo que generaciones anteriores, mientras que el chip N1 gestiona toda la conectividad inalámbrica y mejora funciones como AirDrop y el punto de acceso personal. Como ya se rumoreaba, el iPhone 17 Air es eSIM-only, una decisión que ayuda a ganar espacio interno y refuerza la seguridad si se pierde el teléfono.

iPhone 17 y el salto generacional

Junto al Air llega el iPhone 17, que sube el listón con una pantalla Super Retina XDR de 6,3″ con ProMotion, Ceramic Shield 2 y el chip A19. Estrena una cámara principal de 48 mpx con zoom 2x de calidad óptica y, por primera vez en esta gama, un ultra gran angular de 48 mpx para más detalle en paisajes y macro. La cámara frontal Center Stage de 18 mpx amplía campo automáticamente en selfies grupales y estabiliza vídeo en 4K HDR. El modelo base ahora parte de 256 GB de almacenamiento, un cambio relevante para quien graba mucho vídeo o usa Apple Intelligence.

En autonomía, la firma combina la eficiencia del A19 con Adaptive Power Mode en iOS 26 para alargar el día. La marca también presume de carga rápida al 50 % en 20 minutos con adaptadores de alta potencia vía USB-C. La resistencia a arañazos y reflejos mejora gracias al nuevo recubrimiento del frontal, y el brillo a pleno sol se equipara al del Air con 3000 nits.

iPhone 17 Pro y Pro Max si lo quieres todo

Los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max cambian por dentro y por fuera. El unibody de aluminio integra una cámara de vapor soldada por láser para disipar mejor el calor del A19 Pro, lo que permite picos de rendimiento sostenidos durante más tiempo y deja sitio a una batería más grande. En cámara, apuestan por tres sensores de 48 mpx con un teleobjetivo de nueva generación que alcanza 8x de zoom de calidad óptica (200 mm), además de opciones pensadas para creadores como ProRes RAW, Apple Log 2 y genlock para sincronizar varias cámaras en rodajes profesionales. Las pantallas suben a 6,3″ y 6,9″ con ProMotion y Ceramic Shield 2 delante y detrás.

Apple Intelligence y iOS 26 en toda la gama

La familia iPhone 17 llega con iOS 26 y las novedades de Apple Intelligence: traducción en vivo de texto y audio, mejoras de búsqueda visual en pantalla, nuevas herramientas de filtrado de llamadas y mensajes, y una interfaz “Liquid Glass” más limpia que prioriza el contenido. Muchas de estas funciones se ejecutan en el propio teléfono para mantener la privacidad incluso sin conexión.

Precios, colores y fechas en España

Apple mantiene una oferta amplia de acabados. El iPhone 17 Air se venderá en space black, cloud white, light gold y sky blue con 256 GB, 512 GB o 1 TB. El iPhone 17 llega en lavanda, mist blue, sage, blanco y negro con 256 GB o 512 GB. Los iPhone 17 Pro se ofrecerán en deep blue, cosmic orange y plata, con hasta 2 TB en el Pro Max. Las reservas comienzan el viernes 12 de septiembre y la disponibilidad está prevista para el viernes 19 de septiembre, tal y como adelantamos en su momento. En España, los precios oficiales son: iPhone 17 desde 959 €, iPhone 17 Air 1.219 € y iPhone 17 Pro desde 1.319 €.