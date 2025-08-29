¿Cuándo saldrá a la venta el iPhone 17? Apple ya tiene fecha marcada

Es cierto que Apple nunca anuncia con antelación la apertura de reservas ni la llegada a tiendas, y no será una excepción con el iPhone 17. Es parte de su estrategia de marketing: mantener la expectación hasta el propio evento. Sin embargo, si miramos hacia atrás, el calendario de lanzamientos de los últimos iPhone nos ofrece pistas bastante claras de lo que puede pasar este año.

Cuándo se abren las reservas del iPhone 17

Si se repite el patrón de ediciones anteriores, el iPhone 17 podrá reservarse a partir del viernes 12 de septiembre. Desde el iPhone 13 en adelante, Apple siempre ha seguido la misma fórmula: presentar el martes o miércoles y abrir preventas el viernes de esa misma semana.

Fecha más probable para tenerlo en mano

En cuanto a la venta oficial, todo apunta al viernes 19 de septiembre de 2025. La compañía lleva más de una década lanzando sus iPhone al mercado justo diez días después de la keynote, dejando una ventana de preventa de una semana.

Eso sí, puede haber matices. Algunos modelos o acabados, sobre todo en las versiones Pro, podrían llegar con retraso por cuestiones de producción o alta demanda. Ya ocurrió con el iPhone X en 2017, o con ciertos colores del iPhone 14 Pro.

Septiembre, el mes del iPhone

Con la keynote ya confirmada para el 9 de septiembre, septiembre volverá a ser el mes marcado en rojo en el calendario de los fans de Apple. Las ventas del iPhone 17 aún no tienen fecha oficial, pero siguiendo la tradición de la marca, todo indica que el calendario será: reservas desde el 12 de septiembre y lanzamiento en tiendas el 19 de septiembre.

Qué novedades se esperan en el iPhone 17

Aunque Apple guarda con celo los detalles hasta el último momento, los rumores apuntan a un diseño más delgado y ligero, un salto importante en fotografía con sensores de mayor resolución y un chip A19 Bionic capaz de aprovechar al máximo la inteligencia artificial de iOS 26. También se habla de una pantalla con menos bordes, mejoras en autonomía gracias a una nueva batería de mayor densidad y la ampliación de las esperadas funciones de Apple Intelligence, el sistema de IA que debutó este año. Incluso se especula con nuevos colores exclusivos para diferenciar la gama Pro del resto de modelos. Aunque uno de los elementos a tener en cuenta es en nuevo iPhone 17 Air, el más delgado jamás fabricado y que sustituiría a la serie Plus.