Los audios de WhatsApp deberían tener subtítulos (y ahora casi los tienen)

Vivimos en una época donde escribir parece una tarea demasiado exigente. ¿Para qué pulsar teclas cuando puedes pulsar grabar? Los audios de WhatsApp han conquistado nuestras conversaciones, convirtiéndose en cápsulas de voz que lo mismo sirven para dar los buenos días que para relatar una anécdota de 5 minutos. Y claro, el problema no es tanto enviarlos como tener que escucharlos. Porque cuando llega un audio de 3 minutos y 47 segundos, se activa una especie de juicio interno: ¿vale la pena? ¿estaba ocupado? ¿lo pongo a 2x y pareciendo que hablan las Alvin y las ardillas? ¿y si me pierdo algo importante?

WhatsApp los transcribe y funciona muy bien

Afortunadamente, la propia aplicación de WhatsApp ya incluye desde hace un tiempo una función de transcripción automática de audios. Está disponible en iOS y Android, y permite leer lo que dice el audio sin necesidad de reproducirlo en voz alta.

La fiabilidad no es perfecta, pero cumple bastante bien si la pronunciación es clara y no hay ruido de fondo. Ideal para esos momentos en los que no puedes ponerte el auricular o simplemente no te apetece oír los pormenores de la bronca con la vecina del quinto.

¿Una solución a la pereza auditiva?

Leer en lugar de escuchar puede parecer contradictorio, pero en realidad es una cuestión de control. Cuando lees puedes saltarte lo que no te interesa, retomar una frase o ir directamente al final. Escuchar, en cambio, exige un tiempo que a veces no estamos dispuestos a ceder.

La transcripción, aunque sean generada al vuelo por la app, supone un pequeño alivio. Es como si por fin los audios de WhatsApp se adaptaran a la forma en la que realmente consumimos contenido hoy, rápido, fragmentado y en silencio.

No se suele usar bien el micrófono

Los audios eternos no son solo una cuestión de longitud. Hay gente que los manda sin contexto, entrecortados, llenos de silencios o con un volumen que obliga a reproducirlos pegado al oído. Otros narran su vida entera en formato podcast diario. Y aunque enviar un audio puede parecer más cercano, más natural, más emocional. hay que saber usarlo. No todo lo que se puede decir merece un minuto de voz.

¿Se está perdiendo la escritura?

Es una pregunta recurrente, ¿los audios están matando la escritura informal? Puede que sí. Cada vez escribimos menos y grabamos más. Pero con ello también se pierden los matices, la capacidad de síntesis, la pausa para pensar antes de soltar lo primero que se nos ocurre.

La transcripción automática no resuelve este problema, pero al menos equilibra la balanza. Devuelve al usuario el poder de leer lo que antes solo podía escucharse.

Una herramienta para el buen hacer digital

En grupos familiares, audios de trabajo o charlas de madrugada, la función de transcribir audios de WhatsApp es un pequeño salvavidas. No hace milagros, pero mejora la experiencia. Porque si alguien quiere contarte algo largo, al menos ahora puedes enterarte sin dejar lo que estás haciendo. La próxima vez que recibas un audio eterno, recuerda que ya no tienes por qué escucharlo todo. Puedes leerlo, o ignorarlo con más elegancia.