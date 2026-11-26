Cuando se piensa en hombres de más de 70 años, se suele imaginar a abuelos tranquilos, más pendientes de los nietos que de enamorar a nadie. Sin embargo, Oscar Wilde los presentó como los pretendientes ideales en una frase que hoy se comparte como una reflexión sobre la vejez, y cuya gracia está en la edad, porque a esa altura la vida que les queda por delante es corta.

A diferencia de muchas frases que se le atribuyen, ésta tiene un origen documentado en A Woman of No Importance (Una mujer sin importancia), estrenada el 19 de abril de 1893 en el Haymarket Theatre de Londres.

En el cuarto acto, la señora Allonby lo dice así: «Me encantan los hombres de más de 70 años. Siempre le ofrecen a una la devoción de toda una vida. Creo que los 70 son la edad ideal para un hombre».

¿Qué quería decir Oscar Wilde con su frase sobre la vejez?

Wilde juega con un elogio que en realidad es una burla. Una devoción para toda la vida suena a la promesa más romántica posible, pero en boca de alguien que ya ha cumplido los 70 años es una promesa con fecha de caducidad cercana.

En la obra, la frase aparece casi al final, durante una visita. Lady Hunstanton y la señora Allonby llegan a la casa de la señora Arbuthnot, en Wrockley, y le preguntan a su hijo, Gerald, por la salud de su madre. Antes de que la señora Allonby diga la frase, Lady Hunstanton recuerda que su marido sólo le dejaba tratar con amigos de más de 70 años, como Lord Ashton, que después acabó en el tribunal de divorcios.

Justo después llega la réplica de la señora Allonby, y Lady Hunstanton se limita a llamarla «incorregible». Por eso, la frase se puede entender como una burla a la idea de que la edad garantiza la buena conducta, ya que el ejemplo que acababa de poner Lady Hunstanton terminó en un divorcio.

Además, la frase la dice un personaje con mala fama dentro de la obra. Desde el primer acto, otra de las invitadas, Lady Caroline Pontefract, opina que la señora Allonby es «poco adecuada» y recuerda los rumores de que se fugó dos veces antes de casarse. Por eso, cuando una mujer con esa fama elogia la fidelidad de los hombres de 70 años, el público podía entender que no hablaba en serio.

Oscar Wilde, el escritor irlandés que firmó ‘El retrato de Dorian Gray’

Oscar Wilde nació en 1854 en Westland Row, en Dublín, hijo del médico William Wilde, especialista en oído, nariz y garganta, y de la escritora Jane Wilde, que firmaba como Speranza. Según el Trinity Oscar Wilde Centre, estudió en el Trinity College de Dublín entre 1871 y 1874, y después en el Magdalen College de Oxford hasta 1878.

En 1891 publicó El retrato de Dorian Gray, y en esos años escribió una serie de comedias, entre ellas La importancia de llamarse Ernesto. Salió de la cárcel de Reading en 1897 y murió tres años después en París, con 46 años.

Hoy la biblioteca del Trinity College de Dublín conserva una colección sobre el escritor, con la única carta conocida que escribió a su hijo Cyril y el recibo de un préstamo que recibió al salir de prisión.