La frase del día de Oscar Wilde: «Cualquiera puede compadecerse de los sufrimientos de un amigo, pero se requiere una naturaleza muy noble para compadecerse del éxito de un amigo»

Alegrarse de verdad por las buenas noticias de un amigo no siempre resulta tan sencillo como parece. Mientras que el sufrimiento ajeno suele despertar compasión y solidaridad, el éxito de alguien cercano puede provocar comparaciones, inseguridades e incluso celos. Oscar Wilde abordó esta contradicción con una frase que continúa circulando más de un siglo después de su muerte. «Cualquiera puede compadecerse de los sufrimientos de un amigo, pero se requiere una naturaleza muy noble para compadecerse de su éxito». Una reflexión sobre la generosidad, la amistad y la capacidad de celebrar los triunfos de los demás.

Una frase sobre la envidia y la amistad

La cita pertenece a El alma del hombre bajo el socialismo, un ensayo publicado por Oscar Wilde en 1891. En él, el escritor irlandés reflexiona sobre el individualismo, la libertad personal y la necesidad de construir una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar su propia personalidad. La frase aparece en un texto en el que cuestiona una forma limitada de entender la compasión, ya que aquella sólo se manifiesta ante el dolor.

Oscar Wilde sostiene que acompañar a alguien cuando atraviesa una mala etapa puede resultar relativamente sencillo. Sin embargo, celebrar sus éxitos exige superar los propios intereses, las comparaciones y el deseo de destacar por encima de los demás. La verdadera generosidad, según esta idea, también consiste en aceptar que las personas cercanas pueden alcanzar metas que nosotros todavía no hemos conseguido.

Por qué cuesta alegrarse del éxito ajeno

Cuando un amigo pierde su trabajo, atraviesa una ruptura o recibe una mala noticia, es frecuente que encuentre apoyo en su entorno. Pero cuando consigue un ascenso, alcanza una meta importante o vive un momento especialmente feliz, pueden aparecer sentimientos más incómodos.

La psicología estudia estas reacciones a través de conceptos como la comparación social y la envidia. La teoría de la comparación social, formulada por el psicólogo Leon Festinger en 1954, explica que las personas evalúan aspectos de su vida tomando como referencia a quienes las rodean. Cuando alguien cercano consigue algo que deseamos, podemos interpretar su logro como una comparación con nuestra propia situación.

Quién fue Oscar Wilde

Nacido en Dublín en 1854, Oscar Wilde fue uno de los escritores más destacados de la literatura victoriana. Alcanzó una enorme popularidad gracias a su ingenio, sus obras teatrales y su única novela, El retrato de Dorian Gray, publicada en 1890. También escribió títulos como La importancia de llamarse Ernesto y El príncipe feliz.

Su trayectoria quedó marcada por los procesos judiciales de 1895, que terminaron con una condena de dos años de trabajos forzados por su homosexualidad, criminalizada entonces en Reino Unido. Tras salir de prisión en 1897, vivió exiliado en Francia y murió en París en 1900, a los 46 años.