Feijóo desmonta el relato de Puente: «Dignidad no es irse por las elecciones tras 116 víctimas, es dimitir desde el inicio y pedir perdón»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desmontado en su primer mitin de campaña después del accidente ferroviario de Urda el relato del Gobierno a raíz de la dimisión del ex ministro de Transportes, Óscar Puente, acusándole de dimitir solo después de 10 meses del accidente de Adamuz (Córdoba) y tras 116 víctimas de los accidentes ferroviarios, y ante la inminencia de las elecciones. Para Feijóo, «la dignidad no es irse por las elecciones después de 116 víctimas, sería haberlo hecho 10 meses después del primer accidente en Adamuz. La dignidad sería haber revisado todo, absolutamente todo después de aquello, sería haber pedido perdón, y ni siquiera eso. La dignidad sería haber dimitido desde el principio», ha dicho.

El líder del PP ha pedido este sábado en Valladolid el voto «a aquellos que en algún momento votaron al PSOE y hoy se avergüenzan de ello» porque, ha dicho, España necesita «un cambio político imprescindible» para poner fin «al tormento» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo ha incidido en varias ocasiones en que «sufrimos las consecuencias de un gobierno más pendiente de lo suyo que de los demás, de sus cuentos que de las cuentas, de destruir al rival que de construir el país, de lucrarse que de hacer el trabajo que no se ve pero es fundamental: comprobar que una vía está bien soldada o que un sistema de seguridad funciona, y esto tiene que acabar».

Los «ocho años de sanchismo han estado resumidos por un ministerio, el de Transporte», ha destacado, enumerando los principales puntos débiles del gobierno socialista. «Primero la corrupción, después fue el machismo, luego la incompetencia, la soberbia y siempre dando lecciones a los demás».

Mujeres desprotegidas

En cuanto a las pensiones, el líder de los populares ha reiterado que el PP va a revalorizarlas «todos los años» y no ha dudado en acusar a la izquierda de «meter miedo», señalando al PSOE por «la inseguridad y descontrol que ha causado a las mujeres». Feijóo se ha dirigido a las mujeres en repetidas ocasiones durante su mitin, al que han acudido 3.000 personas. «Sois las que este gobierno ha desprotegido y dejado desde los ministerios. Sostenéis vuestros trabajos, vuestras familias haciendo cuentas para llegar a fin de mes, las mujeres que levantan este país. También merecen que el gobierno de las orgías se vaya y trabaje de verdad por ellas».

«España no se puede acostumbrar a tener políticos que roban y altos cargos comisionistas», ha defendido, para afirmar que una vez que se celebren las elecciones del 29 de septiembre, «tocará mirar a los servicios públicos» y, en especial, al servicio ferroviario, sumido en una tremenda crisis de desconfianza y de imagen a raíz de los dos accidentes de este año y de las informaciones que están revelando la negligente gestión del Ministerio de Transportes.

Feijóo ha asegurado que hoy en España «coger un tren da miedo. Eso no puede pasar en ningún país, y menos en España» ha asegurado para acto seguido incidir en que con un gobierno del Partido Popular «se conocerá toda la verdad, auditaremos el transporte ferroviario».