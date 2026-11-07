Sol de la Quadra-Salcedo recuerda el lado más familiar de su padre Miguel: «En casa nos enseñó a ser firmes»

La figura de Miguel de la Quadra-Salcedo vuelve a cobrar especial protagonismo estos días con motivo de la celebración de la tercera edición de la Cumbre Paralela, una iniciativa que nació hace más de tres décadas de la mano del recordado aventurero y que ahora continúa su legado. Se trata de una cita en la que se busca enlazar el aprendizaje de distintas generaciones de expedicionarios con universidades, instituciones, empresas y cámaras de comercio, abriendo nuevos espacios de colaboración internacional. Para Sol, la hija del mencionado, son unas jornadas especialmente emotivas, ya que se trata de mantener vivo el proyecto que un día impulsó su padre.

Así se lo ha hecho saber a COOL a través de una emotiva entrevista, donde ha señalado que para ella, esta Cumbre «comprueba que aquellas experiencias que un día realizó Miguel no se quedaron en un recuerdo, sino que dejaron huella en personas y en sus comunidades». «Han pasado más de 40 años desde aquella expedición del Aula Navegante, que cruzó el Atlántico siguiendo la ruta del primer viaje de Colón. No sé si mi padre algún día imaginaría que su proyecto llegaría a esta dimensión, pero sin duda, lo proyectó desde el principio. […] Mi padre tenía una capacidad extraordinaria para reunir a personas muy diferentes y hacerles sentir que formaban parte de algo común. Creo que sabía que estaba sembrando algo que iba a trascender su propio tiempo, y su nombre es Iberoamérica», contaba.

Si Miguel estuviera aquí, Sol de la Quadra no tiene duda de que estaría muy contento de que su proyecto esté dando unos frutos inimaginables. Y es algo que ella misma ha confesado que le cuenta día a día. «Yo hablo mucho con él. Le cuento que ahora tenemos a nuestro alcance una tecnología que nos permite hacer realidad muchas de las cosas que él proyectó. Que aquellos valores que sembró, ese amor absoluto por América y esa vocación de construir una identidad iberoamericana, gracias a la red, alcanzarán una dimensión que era impensable», comentaba.

«En casa nos enseñó a ser firmes y a luchar por nuestros sueños»

Más allá de hablar de la tercera edición de la Cumbre Paralela, Sol también ha aprovechado para recordar cómo era su padre lejos del foco mediático, así como también ha desvelado los consejos que dio a cada uno de sus hijos. «En casa nos enseñó a ser firmes, a luchar por nuestros sueños y a ir a por aquello en lo que creíamos. Nos transmitió que para conseguirlos había que entrenar mucho, que no había que dejar de tener curiosidad ni de derribar barreras», decía.

Desvelaba que era un apasionado de los libros antiguos, de la historia y de la literatura, y que podría pasar horas leyendo. «Siempre encontraba una nueva aventura en el conocimiento. Tenía una enorme capacidad para entusiasmarse con las cosas, una mezcla de fuerza, generosidad, curiosidad y pasión por la vida. Esa es la imagen que guardo de él. […] En casas siempre había historias, libros, mapas, conversaciones y personas que venían de lugares muy distintos», detallaba.

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La imagen que le viene a la cabeza si piensa en su padre es clara: sentado en una mesa de cristal que tenían en el jardín, junto a su sauce, su mastín y un libro abierto. «Era una auténtica enciclopedia de conocimiento, pero también un hombre que disfrutaba enormemente de la lectura y de sus momentos de tranquilidad. […] Tenía una relación muy especial con la naturaleza. […] Creo que esa faceta más íntima explica mucho de su manera de entender el mundo: necesitaba conocerlo, observarlo y seguir descubriéndolo», explicaba.

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«Nunca he sentido como un peso llevar este apellido»

Sobre lo que supone para ella llevar un apellido tan reconocido, Sol ha sido clara. «Nunca he sentido como un peso llevar este apellido. Forma parte de quien soy, igual que forma parte de mis hijos. Pero sí siento una enorme responsabilidad con el legado que representa. […] Intento transmitir a los niños esa manera de aprender a mirar que yo recibí de mi padre, de mi tía y de toda mi familia. Es una manera de devolver lo que me dieron. Ese fue su mandato y eso es lo que estoy intentando cumplir», concluía.