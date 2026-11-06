Pablo Motos, sobre ‘El Hormiguero’: «Esto va contra mis ingresos, pero el programa no tira bien porque se basa en mi personalidad»

Pablo Motos lleva casi dos décadas al frente de El Hormiguero, un programa que se ha convertido en una de las grandes apuestas de entretenimiento de Antena 3 y en una de las marcas más reconocibles de la televisión. Sin embargo, detrás de su éxito, el presentador tiene muy clara una cuestión: buena parte de la identidad del formato depende de su propia personalidad y de la relación que ha construido con el equipo que le acompaña cada noche.

El comunicador ha llegado a plantear que El Hormiguero podría funcionar incluso mejor si determinados aspectos de su estructura fueran diferentes. No obstante, existe un elemento que considera especialmente difícil de modificar: su presencia al frente del formato.

«Esto va contra mis ingresos pero el programa no tira bien porque se basa en mi personalidad», es la reflexión que resume esa contradicción entre el interés empresarial y la importancia de mantener la esencia del espacio.

La reflexión de Pablo Motos

Aunque lleva años siendo el rostro principal del programa, Pablo Motos no siempre ha podido ocupar su puesto. Su ausencia más recordada se produjo en febrero de 2021, cuando dio positivo en coronavirus y tuvo que permanecer apartado del plató durante varios días. Aquella situación supuso un acontecimiento poco habitual en la historia del espacio, que hasta entonces no había tenido que afrontar una sustitución de esas características.

La responsabilidad de ponerse al frente del programa recayó en Nuria Roca, colaboradora habitual del formato, que recibió el encargo con muy poco margen de preparación. Según ha contado posteriormente la propia presentadora en diferentes intervenciones televisivas, la llamada llegó aproximadamente una hora u hora y media antes de comenzar la emisión.

Pese a las circunstancias, Nuria asumió el reto y consiguió mantener el funcionamiento del espacio durante la ausencia de su compañero. Su presencia permitió que El Hormiguero continuara con su programación habitual en un momento en el que la pandemia todavía condicionaba buena parte de la actividad televisiva.

La sustitución también sirvió para comprobar que el formato podía mantenerse en antena sin su presentador habitual, aunque aquella experiencia tuvo un carácter excepcional. Nuria conocía perfectamente la dinámica del programa y llevaba tiempo formando parte del equipo, una circunstancia que facilitó que pudiera asumir las riendas con rapidez.

Pablo Motos, emocionado y agradecido

El regreso de Pablo Motos al plató estuvo marcado por un momento especialmente emotivo. Después de varios días siguiendo el programa desde casa, el presentador volvió a encontrarse con sus compañeros y quiso dedicar unas palabras públicas a Nuria Roca por el trabajo que había realizado durante su ausencia.

El comunicador no ocultó su agradecimiento y protagonizó un abrazo con la presentadora ante las cámaras. «Eres la mujer que me ha salvado», le dijo, antes de reconocer también que había conseguido que cada noche fuera especial.

Sus palabras reflejaban el valor que concedía a la labor de su compañera, que había tenido que asumir de manera inesperada una responsabilidad habitualmente reservada a él. Para Nuria, la experiencia supuso una oportunidad de demostrar su capacidad para conducir un formato de grandes dimensiones y con una audiencia consolidada.

Un formato con mucha personalidad

La reflexión de Pablo Motos sobre el funcionamiento de El Hormiguero permite entender por qué el presentador ha mantenido durante tantos años un papel tan protagonista. El programa no se limita a una sucesión de entrevistas, actuaciones y experimentos. Su personalidad se ha construido alrededor de una manera concreta de entender el entretenimiento, con unas secciones reconocibles y un equipo que forma parte de la experiencia televisiva.

Por eso, cualquier cambio de fondo tendría que tener en cuenta el vínculo que existe entre el presentador y los espectadores. La familiaridad con la que Motos conduce las conversaciones, su forma de introducir los contenidos y la complicidad con sus colaboradores son elementos que han contribuido a consolidar el formato.

Desde el punto de vista empresarial, esa dependencia también tiene sus inconvenientes. Un programa cuya identidad está tan vinculada a una persona puede encontrar dificultades para continuar con las mismas características si esa figura desaparece. De ahí que la reflexión del presentador resulte especialmente significativa: reconoce que su presencia es una pieza fundamental del producto televisivo.

El éxito de ‘El Hormiguero’

En los últimos años también han circulado informaciones sobre una posible venta del formato o un cambio en el futuro profesional de Pablo Motos. Sin embargo, el presentador ha desmentido las especulaciones sobre su salida y ha reafirmado su continuidad al frente del espacio al cerrar sus temporadas.

El Hormiguero sigue siendo una de las principales apuestas de Antena 3 y mantiene una posición destacada en la competencia televisiva. Su capacidad para reunir a invitados de distintos ámbitos y generar conversación alrededor de sus contenidos explica buena parte de su permanencia en la parrilla.

Por ahora, Motos continúa ligado al programa y no ha anunciado ningún cambio que apunte a una retirada o a una venta del formato. Su reflexión deja una idea interesante sobre el futuro del espacio: el éxito de El Hormiguero no depende únicamente de su estructura o de sus contenidos, sino de la personalidad de quien lleva tantos años sujetando el timón.