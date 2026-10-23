La reflexión de Pablo Motos (61 años) sobre su mujer: «No sé si acabaremos juntos, pero es la persona más importante de mi vida»

Pablo Motos ha construido una larga trayectoria en televisión, pero reconoce que buena parte de ese camino no habría sido igual sin el respaldo de Laura Llopis. El presentador mantiene una relación con la productora desde hace casi 30 años y en los últimos tiempos ha compartido algunas reflexiones interesantes.

El presentador de El Hormiguero ha consolidado una posición destacada en la televisión gracias al programa que impulsó hace años y que se ha convertido en uno de los formatos más famosos de la pequeña pantalla. Paralelamente, su actividad empresarial a través de 7yAcción, la productora que comparte con Jorge Salvador, ha ampliado todavía más su trayectoria profesional.

Detrás de ese recorrido ha estado también Laura Llopis. La pareja se conoció cuando Motos todavía trabajaba en la filial valenciana de Onda Cero y su relación se fue consolidando con el paso del tiempo.

Una relación muy discreta

La discreción ha sido una de las características de la pareja. A diferencia de otras figuras de la televisión, Motos y Llopis apenas han expuesto públicamente los detalles de su relación y han procurado separar su vida personal de la enorme exposición mediática del presentador.

Esta distancia con los focos no significa que Pablo Motos haya ocultado la importancia que concede a su mujer. En una entrevista concedida al pódcast de emprendimiento y crecimiento personal Tengo un plan, presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, el presentador habló de ella en términos especialmente afectuosos.

«Laura es la mujer de mi vida, es mi pareja. Es mucho mejor persona que yo», afirmó. A partir de ahí, Motos fue desgranando algunas de las cualidades que más admira en ella y explicó que una de las cosas que más le sorprenden es que mantenga intacta su ilusión por las pequeñas cosas.

Según dijo, Llopis conserva una manera de afrontar el día a día que él considera especialmente valiosa. La describió como una persona alegre, inteligente, con criterio y capaz de encontrar motivos para ilusionarse incluso en las situaciones más cotidianas.

«Estaría diciendo piropos de ella toda la noche», llegó a afirmar durante aquella conversación.

Un apoyo muy importante

La relación también tiene una dimensión vinculada directamente a la carrera profesional de Pablo Motos. Antes de convertirse en uno de los presentadores más conocidos de España, tuvo que enfrentarse a importantes dudas sobre sus posibilidades de triunfar delante de una cámara.

El valenciano recordó en el pódcast una etapa especialmente complicada, cuando trabajaba escribiendo monólogos para El club de la comedia y aspiraba a dar el salto a la televisión. Según explicó, desde la productora para la que trabajaba le transmitieron que no tenía las características físicas necesarias para convertirse en presentador.

«Me decían que no podía salir en la tele porque era muy feo», recordó. Según su relato, llegaron a decirle que su rostro no tenía suficiente personalidad y que, aunque era considerado un buen guionista, nunca llegaría a hacer televisión.

En aquel momento, Llopis desempeñó un papel que Motos considera fundamental. Mientras otras personas cuestionaban sus posibilidades, ella mantuvo su confianza en él. «Pablo, tú tienes estrella, tú eres diferente. Cuando tú sales en el bar, pasa algo», aseguró que le decía.

Estas palabras adquirieron una importancia especial precisamente porque llegaron en un momento en el que su confianza estaba siendo puesta a prueba. Motos reconoce que escuchar de su pareja que tenía algo diferente le ayudó a continuar adelante cuando todavía no existían garantías de que pudiera triunfar en televisión.

Laura Llopis, una persona imprescindible

La entrevista en el mencionado pódcast permitió a Pablo Motos explicar cómo entiende actualmente el amor después de tantos años de relación. El presentador aseguró encontrarse en una etapa que él mismo define como de «amor incondicional», una manera de entender la pareja que, según explicó, no depende necesariamente de una garantía sobre el futuro.

«Es la persona de tu vida, es la persona más importante de tu vida. Eso no quiere decir que acabes tu vida con esa persona, pero sí que es la persona más importante», afirmó.

La declaración más contundente llegó poco después: «Me dejaría matar por ella», aseguró al referirse a Llopis. Una frase que sorprendió a sus entrevistadores y que refleja la intensidad con la que el presentador describe el vínculo que mantiene con su mujer.

Una historia muy interesante

La historia de Motos y Llopis está ligada a dos ámbitos que han terminado confluyendo: la vida personal y una carrera profesional que ambos han compartido en buena medida. Ella no sólo estuvo presente cuando el presentador todavía buscaba hacerse un hueco en televisión. También terminó formando parte del equipo de uno de los proyectos que marcaron su trayectoria.

Como vemos, Motos ha alcanzado el reconocimiento público, pero sus propias palabras sitúan a Laura Llopis en un lugar distinto al de cualquier éxito profesional. El presentador no habla únicamente de una pareja con la que lleva décadas, sino de la persona que confió en él cuando todavía no había razones evidentes para hacerlo.