Chayo Mohedano sobre el divorcio dde Rosa Benito y Amador Mohedano. «Mi madre hubiese perdonado las infidelidades de mi padre»

Rosario Mohedano, conocida como Chayo, se ha sentado este viernes 6 de noviembre en ¡De viernes! para abordar algunos de los episodios más difíciles de su vida. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha hablado por primera vez del duro trance que vivió tras el intento de suicidio de su madre, de cómo el divorcio de sus padres acabó dinamitando la familia y de en qué punto se encuentra actualmente su relación con Amador, después de años de conflictos y distanciamiento. También ha revelado los motivos que provocaron la ruptura con su prima Rocío Carrasco, con quien había mantenido una estrecha relación.

«Era el momento de volver»

La última vez que Chayo hizo una entrevista en directo fue hace 13 años y cuando le han preguntado por qué ha regresado, ha dicho: «Creo que era el momento de volver. Me he dado cuenta de que a mí me ha valido mucho lo que he pasado en estos 13 años y a todo lo que he dicho que no para crecer como persona y como artista, pero luego, la gente que no conoce este mundo te mete en el mismo saco y por eso estoy aquí para aclarar ciertas cosas que también ellos necesitan que se aclaren».

Cuando le han preguntado si la participación de su madre en Supervivientes All Stars 3 la ha obligado a regresar a dar una entrevista, Chayo ha confesado: «Está claro que si mi madre, que si no hubiese ido a defender a mi madre en la gala de Supervivientes, lo mejor no me vería en esta situación, pero todo pasa por algo y soy de las que afronto todo lo que tenga que pasar».

La separación de sus padres

Hace unas semanas, en SV All Stars 3, Rosa Benito confesó que tuvo un intento de suicidio en 2013 cuando se separó de su marido, Amador Mohedano., por lo que estuvo ingresada en una clínica mental.

Todo estalló cuando Rosa ganó Supervivientes 2011 y Amador no llevó bien el éxito de su mujer. A este respecto, Rosario Mohedano ha dicho en ¡De viernes!: «Cuando mi madre venía de la tele, mi padre le echaba todo en cara. Ella estaba en Sálvame afrontando unas situaciones y luego en casa tenía que afrontar otras. Tenía celos».

Rosario Mohedano confiesa que no le gustó que su madre quemara las alianzas en directo: «He tenido muchas discusiones con mis padres por cosas que ha pasadon en un plató». 🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/rReoGpAJsj https://t.co/dDAVHAoxZI — ¡De Viernes! (@deviernestv) November 6, 2026

Tras la victoria de Rosa en SV 2011 también salieron a la luz diferentes infidelidades de Amador y una importante deuda con Hacienda cercana al medio millón de euros que tuvo que pagar Rosa Benito.

“Las infidelidades, si no se hubiesen hecho públicas, yo creo que mi madre las hubiese perdonado. Ella me ha dicho que si él se hubiese comportado de otra manera y no se hubiese hecho público en televisión, le habría perdonado», ha dicho Chayo en ¡De viernes!

Pero sobre las deudas que le dejó su padre a su madre, Rosario ha dicho:

«Mi madre ha tenido que hacer mucho para pagar una gran cantidad de dinero todos los meses, sin ayuda de la otra parte, que es la de mi padre. Yo creo que eso es algo que a mi madre le ha costado».