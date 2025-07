Chayo Mohedano recuerda en ‘Fiesta’ una de las etapas más duras de su vida: «Es lo que más daño me hizo»

Chayo Mohedano vuelve a Telecinco después de años lejos de las cámaras, aunque ha seguido ligada al mundo de la música y siendo noticia gracias a su trabajo como creadora de contenido erótico en la plataforma OnlyFans, donde ya cerró su cuenta hace tiempo, aunque sus vídeos y fotos circulan por la red tras varias filtraciones que ella misma denunció. Tras años de lucha contra La fábrica de la tele, productora del extinto Sálvame, que la tenían dentro del grupo de los ‘vetados’ de Telecinco, la artista ha vuelto a la cadena, sentándose esta vez en el plató de Fiesta, que ha estrenado su versión veraniega sin Emma García -que ha comenzado sus vacaciones-.

Tras llegar a un gran acuerdo económico con la productora de Sálvame por la enorme persecución que se le hizo tanto a ella como a su madre desde el programa, la artista parece que quiere retomar su parcela televisiva. «Yo estoy muy contenta de estar en vuestra casa. Quiero dejar claro que yo volví aquí hace siete años cuando la gran Toñi Moreno que presentaba Viva la vida», así ha recordado que hace años que no pisa un plató de Telecinco. Aunque habló de su vida privada, quiso remarcar nada más comenzar la entrevista, que había ido a promocionar su música. «Estoy aquí para cantar una canción increíble con mi amiga y hermana Amor Romeira», colaboradora del programa.

Sobre su música, Chayo ha recordado que «hace algunos años» expresó el mal momento que estaba pasando a nivel personal en la canción de De qué vas. Así resumía el gran acoso a nivel de noticias, críticas y vídeos que sufría en cada uno de sus conciertos por parte del programa presentando por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. «Me ha costado mucho llegar hasta aquí, hasta esta paz interior que es lo que quiero fomentar en mi vida», así ha celebrado que esa etapa ya pasó.

Aunque ha estado lejos del foco mediático, Chayo Mohedano no ha dejado de crear y publicar, aunque también tenía otros temas que requerían de su atención: «Mi prioridad es criar a mis maravillosos hijos y crear música, que es mi pasión». Remarcaba que lejos del mundo del corazón tiene otra vida, aunque su familia es una de las más conocidas del país, es el peso de ser la sobrina de Rocío Jurado: «Me rodeo de gente que me quiere, valoro muchísimo el día a día y eso me ha llevado a estar aquí hoy».

Durante estos años ha sabido hacer una limpieza en su entorno, alejándose tanto ella como su madre del ecosistema de Sálvame, que durante muchos años les sirvieron para ganar mucho dinero y promocionar sus trabajos, aunque con el tiempo les pasó factura. Sin decir sus nombres, asegura que puede perdonar a «esas personas» que ya están lejos de su vida y que actualmente no tienen ningún programa en antena después de la cancelación de La familia de la tele, aunque se espera que en septiembre vuelvan en tromba a Ten TV.

«Lo que más daño me hizo es la impotencia de sentir que todo lo que yo hacía y lo que no hacía no servía para nada», así ha recordado en Fiesta que desde algunos programas de Telecinco se burlaban de cada uno de sus movimientos, llegando a colarse en sus conciertos para destacar un pinchazo en la venta de entradas o fallos en su actuación. Esa fue la razón por la que decidió dejar la televisión y no tener que «enfrentarse» a cosas que le hacían daño.