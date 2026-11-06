La importante reflexión de Albert Einstein: «La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela»

«La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela». Con esta frase, Albert Einstein dejó claro el verdadero aprendizaje no se limitaba a memorizar fechas, cifras o conceptos. En realidad, consideraba que la educación debía ir mucho más allá, ayudando a las personas a desarrollar su capacidad para pensar, reflexionar y encontrar soluciones. Desde esta perspectiva, su reflexión también se puede interpretar como una crítica a los métodos de enseñanza basados exclusivamente en la repetición. Retener información puede ser útil para aprobar un examen, pero no garantiza que una persona haya aprendido a razonar, establecer conexiones entre conceptos o cuestionar aquello que escucha.

La perseverancia, la disciplina, la paciencia y la costumbre de hacerse preguntas son habilidades que se desarrollan durante la etapa educativa y que pueden acompañar a una persona durante toda su vida, aunque olvide parte de lo estudiado. El científico no se refería únicamente a los conocimientos adquiridos en la escuela, sino también a cómo la educación influye en la forma de de pensar, afrontar dificultades y tomar decisiones.

«La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela»

Albert Einstein pronunció esta frase en 1936, durante un conocido discurso pronunciado en la Universidad de Albany, en Nueva York, cuestionando una visión limitada de la enseñanza, basada únicamente en memorizar conocimientos. «El conocimiento está muerto; la escuela sirve a lo vivo», defendía. Para el científico, educar significaba ayudar a desarrollar personas con capacidad para pensar por sí mismas y actuar con autonomía, en lugar de convertirlas en individuos moldeados por un mismo patrón social.

Precisamente, su capacidad para cuestionar las ideas establecidas y no dar por sentado todo lo que había aprendido fue precisamente una de las claves que le permitió transformar la física y nuestra forma de comprender el mundo. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física por sus aportaciones a la física teórica y, en especial, por descubrir la ley del efecto fotoeléctrico. Sin embargo, resulta curioso que su contribución más conocida sea otra: la teoría de la relatividad, que acabaría convirtiéndose en uno de los pilares de la física moderna.

Daba una gran importancia a la curiosidad intelectual, considerando que aprender consistía en hacerse preguntas y encontrar respuestas de manera autónoma. Para Albert Einstein, los conocimientos adquiridos podían olvidarse con el paso del tiempo, pero la habilidad para pensar, aprender, razonar y encontrar soluciones seguía acompañando a las personas a lo largo de su vida. Esa era, en su opinión, la verdadera finalidad de la educación.

Citas de Albert Einstein