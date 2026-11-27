La mejora de la productividad es el motor principal para que hoy las casas se construyan más rápido y a mayor escala. El mercado de vivienda cada vez está más marcado por los largos tiempos de ejecución debido a la falta de mano de obra cualificada, trámites prolongados debido a la alta carga burocrática y los altos costes de los materiales de construcción.

En este contexto, las nuevas formas de construcción se presentan como alternativas a las viviendas convencionales para paliar los largos tiempos de construcción.

La nueva forma de construir

Los expertos en construcción han valorado nuevas formas de construcción. Entre ellas, se plantea una construcción con paneles de poliestireno expandido (EPS) y mallas de acero, como alternativa a la mampostería tradicional.

La primera prueba que se hizo con este material fue para una casa de 100 metros cuadrados, cuyo montaje finalizó en apenas una semana. Como comentábamos, esta práctica busca paliar los tiempos de obra y plazos de ejecución junto con la optimización de los recursos de obra.

¿Una nueva forma de construir sin ladrillo?

Si bien es cierto que construir con poliespán puede parecer inverosímil, los paneles compuestos por este material junto con dos mallas de acero vinculadas mediante juntas pueden funcionar como un excelente aislante térmico y acústico. Una vez instalados y realizados los refuerzos correspondientes, como mortero u hormigón estructural, se crea una resistencia mecánica que permite conformar los muros de la vivienda.

De entre todas sus ventajas destacan:

La rápida construcción que supone: debido a las propiedades del material , se aceleran los tiempos de obra.

que supone: debido a las , se aceleran los tiempos de obra. La efectividad aislante que tiene: el núcleo del poliestireno contribuye a reducir la transferencia de calor entre el interior y el exterior.

que tiene: el núcleo del poliestireno contribuye a entre el interior y el exterior. Una mejora en la eficiencia energética de la casa: puede disminuir la demand a de la calefacción.

de la casa: puede a de la calefacción. Una versatilidad arquitectónica: permite que se hagan diferentes diseños, acabados y revestimientos al antojo del arquitecto.

Aunque sobre el papel puede resultar efectivo, si se quiere llevar a cabo una construcción de este estilo, se requiere una evaluación de un profesional que aconseje esta alternativa. Su aplicación requiere unas características concretas sobre el tipo de terreno, las condiciones climáticas y las exigencias estructurales.

Sin embargo, por poner un ejemplo, en zonas como la Patagonia, donde las viviendas están expuestas a un frío invernal, este modelo de vivienda está garantizando un confort interior y resulta efectivo para terrenos del estilo.