Astrólogos coinciden: las personas que miran el reloj a las 11:11 no buscan atraer la suerte, sino conectar con su intuición

Son numerosas las personas que miran el móvil y se encuentran con la hora 11:11, la cual refleja un momento que no deja a nadie indiferente. Algunos optan por pedir un deseo, otros lo interpretan como una señal e incluso hay personas que sólamente se preguntan si significará algo.

A este hecho se le denomina horas espejo y va generando mayor interés a medida que se acerca el 11 de noviembre. La coach laboral, especialista en PNL, astróloga y fundadora de Muy Ciela Ana Lorente, relaciona este fenómeno con la intuición y el despertar de la conciencia.

El estudio de la numerología firma el número 11 con maestría y lo asocia a la sensibilidad y a una mayor conexión con nuestro mundo interior. «Cada número tiene un simbolismo y la repetición lo amplifica, como si subiera el volumen», detalla Lorente. Encontrarse con las 11:11 supone pararse a escuchar lo que sentimos y prestar atención a lo que hayamos podido dejar de lado.

¿Qué dice la numerología de las horas espejo?

Las horas espejo son aquellas en las que se repiten las cifras de las horas y los minutos, como las 11:11 o las 21:21. En el ámbito de la interpretación simbólica, no todas tienen el mismo significado. Aunque, el número 11 se relaciona con la intuición, el 22 representa una energía más práctica vinculada a construir y convertir las ideas en acciones.

Los mitos del 11:11

Uno de los mitos más extendidos es pensar que ver las 11:11 garantiza que se cumpla un deseo, pero Lorente recuerda que estas coincidencias no predicen acontecimientos ni determinan nuestro futuro. Además, tampoco significa que hayamos perdido una oportunidad si el reloj cambia al minuto siguiente. «Tu intención no caduca a las 11:12», asegura.

A raíz de esto, hay personas que deciden besarse las muñecas durante las horas espejo. Esto deriva de un ritual de tendencia viral en la red social de Tik Tok. Un gesto que recoge los tres puntos siguientes:

Autoafirmación y protección. Se interpreta como un acto simbólico de amor propio y de sellar un pacto con una misma.

Se interpreta como un acto simbólico de amor propio y de sellar un pacto con una misma. Superar desilusiones. Forma parte de una narrativa espiritual en la que el gesto busca proteger al individuo de la traición, la falsedad o las decepciones de personas cercanas, dándose a sí mismo el cariño y la lealtad que siente que no recibió.

Forma parte de una narrativa espiritual en la que el gesto busca proteger al individuo de la traición, la falsedad o las decepciones de personas cercanas, dándose a sí mismo el cariño y la lealtad que siente que no recibió. Conexión con la energía vital. Las muñecas se consideran puntos de pulso o de circulación de la energía personal, por lo que besarlas concentra la intención en momentos de sincronicidad como las horas espejo.

La recomendación de la experta

La propuesta de Ana Lorente es utilizar ese conjunto numérico como una pausa consciente. Así que, recomienda respirar profundamente tres veces, apoyar una mano en el pecho y preguntarnos qué necesitamos o qué decisión queremos tomar.

Tras llevar a cabo lo anterior, aconsejan anotar la intención y elegir un pequeño gesto para llevarla a la práctica. Más allá de las conexas creencias, el verdadero valor de las horas espejo está en escuchar y tomar las riendas de lo que decidamos hacer.