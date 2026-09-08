Almudena Grandes, escritora española, sobre la felicidad: «La vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso cuando creemos que todo está perdido»

Hay momentos en los que resulta difícil imaginar que las cosas puedan volver a mejorar. Una pérdida, una decepción o una etapa especialmente complicada pueden hacer que el futuro parezca completamente cerrado. Sin embargo, Almudena Grandes dejó una reflexión que mira precisamente hacia ese instante en el que todo parece perdido. «La vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso cuando creemos que todo está perdido». Una frase que habla de esperanza, pero también de esa capacidad humana para continuar avanzando incluso después de atravesar las circunstancias más difíciles.

Una vida entre historias

Almudena Grandes nació en Madrid el 7 de mayo de 1960 y murió en la misma ciudad el 27 de noviembre de 2021. Estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense y comenzó su trayectoria literaria con Las edades de Lulú, novela publicada en 1989 que obtuvo el XI Premio La Sonrisa Vertical y la convirtió rápidamente en una autora reconocida.

A partir de entonces construyó una extensa obra en la que aparecen personajes enfrentados a conflictos personales y colectivos. Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, El corazón helado o Los besos en el pan son algunos de los títulos que consolidaron su carrera. También desarrolló los Episodios de una guerra interminable, un ambicioso proyecto narrativo centrado en diferentes historias relacionadas con la España del siglo XX.

Cuando todo parece perdido

La reflexión adquiere especial fuerza porque no promete que los problemas desaparezcan de un día para otro. Su planteamiento es diferente, ya que incluso cuando una persona considera que ya no existe ninguna salida, pueden aparecer circunstancias, personas o decisiones capaces de modificar el rumbo de una historia.

Esa mirada resulta especialmente reconocible en una autora cuya narrativa estuvo marcada por la resistencia y por la necesidad de recordar. Sus novelas muestran cómo el pasado puede condicionar el presente, pero también cómo los personajes son capaces de construir nuevas vidas a partir de aquello que les ha sucedido. La esperanza, en este sentido, no significa olvidar el dolor, sino encontrar una forma de convivir con él y continuar.

La reflexión de Almudena Grandes deja, en definitiva, una idea sencilla pero poderosa, ya que cuando creemos que una historia ha llegado a su final, quizá simplemente estemos atravesando el momento anterior a que comience otra etapa. La vida no siempre avisa de cuándo llegará una nueva oportunidad, pero puede seguir avanzando incluso cuando nosotros hemos dejado de imaginar cómo hacerlo.