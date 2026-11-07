Muere a los 50 años Kimmarie Johnson, la modelo que pasó de ser Miss a formar parte de ‘Sensación de vivir’

El mundo de la televisión y la moda despide a Kimmarie Johnson. La modelo y actriz estadounidense ha fallecido a los 50 años después de sufrir una grave emergencia médica en su domicilio de Los Ángeles. Su nombre quedó ligado a una de las ficciones juveniles más reconocidas de los años noventa, Sensación de vivir, aunque su trayectoria profesional fue mucho más allá de aquella aparición televisiva. También trabajó en el cine, desfiló como modelo y llegó a poner en marcha su propio negocio de belleza.

La noticia de su muerte se conoció después de que su sobrina, Rhonda Scott, confirmara el fallecimiento y compartiera unas palabras de despedida. Johnson había sido trasladada de urgencia al hospital Cedars-Sinai el pasado 27 de octubre, tras sufrir un episodio médico grave en su casa. Allí, los profesionales le diagnosticaron una afección que su familia describió como un aneurisma cardíaco que terminó en un trágico final. «Irradiaba una luz tan intensa y brillante que las personas que entraban en contacto con ella sentían una energía positiva», expresó su sobrina en el homenaje que le dedicó.

De Miss a la televisión estadounidense

Kim Marie Johnson nació el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania, y su camino hacia el mundo del espectáculo no fue nada convencional. Después de completar sus estudios universitarios, trabajó como auxiliar de vuelo y comenzó a dar sus primeros pasos en el modelaje. Su vida dio un giro en 1992, cuando decidió presentarse al certamen Miss Pennsylvania USA y consiguió hacerse con la corona. Aquel triunfo le permitió representar a su estado en Miss USA 1993, donde logró situarse entre las cinco finalistas. Este fue un momento cumbre para ella, puesto que, poco después, decidió trasladarse a Los Ángeles para buscar nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento. Fue entonces cuando comenzó a compaginar los trabajos como modelo con sus primeros papeles como actriz.

Uno de los más recordados llegó en 1998, cuando participó en un episodio de Sensación de vivir, la popular ficción juvenil que marcó a toda una generación. Johnson interpretó a Judy en aquella aparición. También formó parte del reparto de la serie V.I.P., protagonizada por Pamela Anderson, y de Wanda at Large. En la gran pantalla, participó en la comedia Colega, ¿dónde está mi coche?, estrenada en el año 2000 y protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott.

Su faceta como empresaria y su vida como madre

Con el paso de los años, Kimmarie Johnson fue ampliando sus horizontes profesionales. En 2003 nació su hijo, Cameron Nino, y la modelo decidió reducir su actividad interpretativa para dedicar más tiempo a su vida familiar. Sin embargo, su vinculación con el mundo de la imagen y la belleza nunca desapareció. En 2011 puso en marcha SkinGlow by Kimmarie, su propia firma de cuidado de la piel, con la que dio un paso hacia el mundo empresarial. También trabajó en el ámbito de la producción audiovisual y estuvo detrás de proyectos como The Last Eve, película del cineasta Young Man Kang que recibió varios reconocimientos en festivales independientes.

Su carrera tampoco se había detenido por completo en los últimos años. Johnson continuó vinculada al modelaje y mantuvo presencia en distintos eventos de la industria. De hecho, en agosto de 2026 apareció en la portada de una edición digital de Grazia Slovenia, una de sus últimas apariciones públicas conocidas.

A los 50 años, Kimmarie Johnson deja atrás una trayectoria marcada por distintas facetas: desde los concursos de belleza y la televisión hasta la moda y los negocios. Una carrera que comenzó con una corona de belleza en Pensilvania y que la llevó a formar parte, aunque fuera durante un episodio, de una de las series más emblemáticas de los noventa.