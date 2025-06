Este programa de los 90 marcó a toda una generación: así viven ahora sus protagonistas

Durante los años noventa, la televisión vivió uno de sus periodos más inolvidables con la llegada de series que definieron una generación entera. En ese contexto de producciones exitosas y fenómenos de masas, Sensación de vivir se convirtió en una de las más emblemáticas.

Emitida durante diez años en la cadena FOX, esta ficción juvenil retrató la vida de un grupo de adolescentes de Beverly Hills y supo conectar con millones de espectadores de todo el mundo, incluidos los españoles, que pudieron seguirla a través de Telecinco. Tres décadas después de su estreno, sus protagonistas siguen siendo recordados con una mezcla de nostalgia, curiosidad y reconocimiento, aunque sus caminos han seguido rumbos muy distintos desde el final de la serie en el año 2000.

Jason Priestley

Jason Priestley fue uno de los rostros más populares de la serie, gracias a su papel como Brandon Walsh, el joven responsable y encantador que conquistó a la audiencia desde el primer capítulo. Tras la clausura de la ficción, su carrera no se apagó, aunque nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de fama que disfrutó durante la década de los 90. Apasionado de las carreras de coches, sufrió un grave accidente en 2002 mientras competía en la IndyCar, lo que le obligó a someterse a varias operaciones faciales de reconstrucción.

A pesar del trauma, no se alejó del mundo del espectáculo y siguió trabajando sobre todo en televisión. A lo largo de los años ha participado en numerosas series como Medium, Private Eyes o el intento de resurrección de la serie que le dio la fama, BH90210, aunque este último proyecto no consiguió consolidarse y fue cancelado tras una única temporada.

Shannen Doherty

Otra figura destacada fue Shannen Doherty, quien encarnó a Brenda Walsh, hermana gemela del personaje de Priestley. Su participación duró únicamente cuatro temporadas debido a problemas personales que afectaron al ambiente en el set. En 1998, recuperó el reconocimiento con Embrujadas, otra serie convertida en icono, aunque tampoco allí encontró estabilidad. Las tensiones con Alyssa Milano precipitaron su salida anticipada de esa ficción también.

Doherty regresó a Sensación de vivir en varias ocasiones, tanto en su versión renovada como en el reboot de 2019. Pero fue en 2015 cuando su vida dio un giro radical al anunciar que padecía cáncer de mama. Aunque inicialmente logró superarlo, la enfermedad volvió con fuerza cinco años más tarde, y se extendió al cerebro. El 13 de julio falleció tras una dura batalla, dejando un legado marcado por su fuerza, su franqueza y su lucha constante.

Ian Ziering

Ian Ziering se metió en la piel de Steve Sanders, un personaje algo fanfarrón pero querido, y se mantuvo en la serie durante sus diez temporadas. A diferencia de otros compañeros, su rostro no desapareció de la pequeña pantalla, aunque sus trabajos posteriores fueron más discretos. Durante años, participó en ficciones episódicas y se hizo un nombre como actor de doblaje para series de animación.

Sin embargo, en 2013 su carrera dio un giro inesperado con el estreno de Sharknado, una película de ciencia ficción con tintes absurdos que se convirtió en un fenómeno de culto. Ziering asumió el papel protagonista y logró protagonizar seis entregas de la saga, que le devolvieron una popularidad inesperada y un nuevo tipo de reconocimiento entre el público más joven.

Luke Perry

Luke Perry fue uno de los ídolos indiscutibles de la serie. En su papel de Dylan McKay, el chico malo de buen corazón, conquistó a legiones de seguidores con su estilo enigmático y su imagen de rebelde. Tras dejar la serie, su carrera se orientó hacia proyectos más independientes, lejos de los grandes focos.

Aunque participó ocasionalmente en otras producciones televisivas, no fue hasta 2017 cuando volvió a acaparar atención mediática gracias a su papel en Riverdale, donde interpretaba al padre del protagonista. Su regreso fue breve pero celebrado, ya que en 2019 sufrió un derrame cerebral que acabó con su vida. Su muerte dejó un profundo vacío entre los seguidores de la serie y marcó uno de los momentos más tristes en la historia del elenco.

Brian Austin Green

En el papel de David Silver, Brian Austin Green fue uno de los pocos actores que permanecieron en la serie durante sus diez temporadas. Su evolución como personaje fue notable y su rostro se convirtió en uno de los más identificables de la televisión noventera. Tras el fin de la ficción, no desapareció de la pantalla, sino que se integró en varios proyectos exitosos como CSI, Smallville, Mujeres desesperadas o Terminator: The Sarah Connor Chronicles.

En el ámbito personal, su matrimonio con la actriz Megan Fox entre 2010 y 2020 le mantuvo con frecuencia en el centro de la atención mediática. Este año ha vuelto a la actualidad con su participación en el western The Night They Came Home, demostrando que sigue en activo y dispuesto a explorar nuevos géneros y estilos.