Muere Shannen Doherty a los 53 años a causa de un cáncer

El mundo de la interpretación está de luto. Ha fallecido la mítica actriz Shannen Doherty, quien saltó a la fama a raíz de su participación en series tan conocidas como Embrujadas o Sensación de vivir. La artista ha muerto a los 53 años después de una larga lucha contra el cáncer. Su representante ha confirmado la triste noticia emitiendo un comunicado que ya ha dado la vuelta al mundo.

«Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El pasado sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años luchando contra la enfermedad», ha declarado Leslie Sloane en una conocida revista. «La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz».

La vida de la actriz dio un vuelco en agosto de 2015 cuando recibió el devastador diagnóstico. La situación se complicó todavía más cuando descubrió que su gestoría había dejado de pagar su seguro médico en 2013. Esta omisión la dejó sin cobertura durante una etapa crucial de su tratamiento, obligándola a enfrentarse a los desafíos de la enfermedad sin el respaldo financiero necesario.

Shannen Doherty fue abierta y franca sobre su lucha contra el cáncer de mama en todo momento. Era consciente de su influencia social, así que compartió su lucha con el público. Su valentía y honestidad al hablar sobre el tema consolidaron su buena reputación. En una de sus intervenciones llegó a decir que estaba vendiendo todas su pertenencias para que sus familiares no tuvieran problemas con la herencia en un futuro.

Shannen Doherty admitió que tenía miedo a la muerte

La protagonista de Embrujadas anunció en 2017 que su cáncer le había dado una tregua. En ese momento tomó consciencia de lo importante que era abrir su corazón, pues recibió miles de mensajes de mujeres que se pusieron en contacto con ella para darle las gracias. Por es emotivo, en 2020 no lo dudó y comunicó su última hora sin miedo: volvía a estar enferma.

A partir de ese momento todo sucedió rápido. El cáncer avanzó, se extendió y se multiplicó, de hecho Shannen llegó a admitir abiertamente que tenía «miedo», confesión que le hizo todavía más humana. También dejó claro que estaba arropada por toda su familia, así que en ese sentido no le temía al futuro, pero sí a su problema médico.

«No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de esperar cambiar las cosas para mejor. No he terminado», escribió en una de sus publicaciones de Instagram.

El importante mensaje de la actriz.

Shannen Doherty dejó Embrujadas cuando la serie estaba en su punto más alto, lo que llevó a pensar que no tenía buena relación con sus compañeras. Sin embargo, el tiempo fue pasado y la verdad vio la luz. La realidad es que la actriz nunca ha dejado de luchar.

«¿Es todo bonito? No, pero es sincero. Mi esperanza al compartirlo es que todos nos eduquemos más y nos familiaricemos más con la apariencia del cáncer. Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y enfrentar lo que pueda estar frente a ti», escribió durante su lucha contra el cáncer.

Doherty participó en algún proyecto durante su enfermedad, dejando testigo de su fortaleza y pasión por el trabajo. Esta actitud fue aplaudida pro todos sus compañeros, incluyendo al elenco de Embrujadas.