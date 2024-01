Shannen Doherty ha desvelado cómo será su funeral y las personas que estarán vetadas

Shannen Doherty ha confesado cómo quiere que sea su funeral. La actriz de Embrujadas y Sensación de vivir, padece cáncer desde 2020, sin embargo, hace unos meses, anunciaba tristemente que esta enfermedad se le había extendido hasta los huesos. Tras esta dura noticia, la intérprete creó un podcast presentado por ella: Let’s Be Clear with Shannen Doherty (Seamos claros con Shannen Doherty). En este espacio, cada semana, recibe a un invitado y juntos abordan algunos de los momentos que han marcado la vida de ella. En el último capítulo, Shannen dio a su mejor amigo Chris Cortazzo, todos los detalles del día de su funeral y recalcó las personas que no serían bienvenidas.

«Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí», comenzaba diciendo la actriz a su amigo, sin miedo a ser escuchada por miles de personas. «En realidad no les agrado, y tienen sus razones, y es bueno para ellos, pero no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral», relataba. De este modo, Shannen Doherty querría dejar claro a aquellas personas con las que no mantiene buena relación, que no es necesario que acudan a despedirla el día de su fallecimiento. “No puedo darte una lista de quien no quiero porque es demasiado larga”, dijo irónicamente, ante la insistencia de su mejor amigo para que revelara algún nombre.

Shannen y su amigo Chris Cortazzo/ Instragram

Una de las cosas que más detecta Shannen es la hipocresía: «No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘Gracias a Dios, esa perra ya está muerta’”, continuaba diciendo la actriz. «Aborrezco la falsedad y no soporto a las personas que fingen que encontraron a Jesús y afirman estar muy arrepentidos de cualquier cosa mala que hayan dicho sobre ti. No, sé que sigues siendo exactamente el mismo ser humano mezquino. Mantente alejado de mí y estaremos bien», añadía.

Las palabras más duras de Shannen Doherty

Desde que anunció hace casi cuatro años que padecía cáncer, Shannen Doherty, no ha dejado de compartir con sus seguidores el estado de su enfermedad. El pasado mes de noviembre, confirmó que su cáncer de mama se le había extendido también a los huesos.

Shannen Doherty en un evento/ Gtres

Una noticia que agravó su estado de salud, pero que no se convirtió en un motivo para tirar la toalla. «No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado de crear. Todavía no he terminado con la esperanza de poder cambiar las cosas para mejor», declaraba a la revista People. «No es que tenga miedo a morir, simplemente no me quiero morir». «Cuando te preguntas: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué tuve cáncer? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué estoy en fase 4?’. Todo te lleva a buscar el propósito más importante de la vida», explicaba Doherty.

A pesar de la dureza de su enfermedad, la actriz quiere mostrar que aún puede hacer las cosas que antes hacía: «La gente da por sentado que esto significa que no puedes andar, que no puedes comer, que no puedes trabajar. Te ponen de patitas en la calle a una edad demasiado temprana: ‘Estás acabada, estás jubilada’. Y no es así’”, defendía.