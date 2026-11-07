Maribel Cerezo: «La prioridad nacional se llevará también al descuento de residente, que Vox mantendrá en el 75%»

La investigadora y docente universitaria Maribel Cerezo encabezará la lista de Vox al Congreso de los Diputados por Baleares. OKBALEARES ofrece la primera entrevista que concede, que ayuda a conocer los planes del partido de Santiago Abascal en un hipotético Gobierno de coalición con el Partido Popular tras las elecciones del 29-N.

PREGUNTA.- El adjetivo en el que coincidieron casi todas las crónicas cuando se conoció su elección para encabezar la lista de Vox al Congreso por Baleares fue el de «desconocida». ¿Por qué ha decidido dar ahora el paso a la primera línea política?

RESPUESTA.- Realmente, llevo militando en Vox desde 2019. He trabajado mucho durante estos años, aunque haya sido en un segundo plano. He formado parte de equipos de trabajo del partido desde sus inicios. ¿Por qué dar el paso ahora? Porque creo que es el momento, el momento en el que más necesario resulta para España. Considero que tengo capacidad para aportar mi granito de arena en determinados asuntos en los que soy experta. Necesitamos un gran cambio a nivel nacional y estaré encantada de trabajar por el partido y por todos los españoles.

P.- Vamos a cuestiones que afectan específicamente a los ciudadanos de Baleares. ¿Debe mantenerse el descuento de residente del 75% tal y como está actualmente o sería conveniente revisar el sistema?

R.- Lo importante es defender el descuento de residente para las personas que vivimos realmente en Baleares y lo necesitamos. No debemos verlo como un beneficio, sino como una compensación. Es una necesidad para quienes tenemos que estar entrando y saliendo de las islas.

La insularidad no supone solamente un precio más elevado de los vuelos. También encarece muchísimas otras cosas y tiene consecuencias en nuestra vida diaria. Por eso, Vox va a seguir defendiendo el descuento de residente. Lo que no puede ocurrir es que esa bonificación permita a las compañías aéreas subir los precios de los billetes todo lo que quieran, de manera que el descuento termine siendo absorbido por esas subidas.

Si comparamos los precios actuales con los de hace unos años, vemos que los billetes han subido muchísimo, haya descuento o no. También hay que analizar a qué precio estamos pagando los vuelos en Baleares. Existe un esfuerzo económico adicional para quienes vivimos aquí. Por supuesto, vamos a mantener el descuento del 75% y revisar el funcionamiento del sistema para que la ayuda se traduzca realmente en precios asequibles para los residentes y sin limitaciones.

P.- Cuando habla de prioridad para el residente, ¿habría que revisar también si se producen abusos? Por ejemplo, personas que estuvieron empadronadas en Baleares, pero que ya no residen aquí.

R.- Lo que hay que aplicar son medidas que, como defendemos en todo nuestro programa, antepongan la prioridad nacional. Estamos hablando de personas que realmente residen en Baleares, que viven aquí y que necesitan el descuento porque desarrollan en las islas su vida y su trabajo. Son quienes sufren el incremento del coste de la vida y de los gastos diarios por vivir aquí.

P.- Otro asunto fundamental para Baleares es el turismo. Este año podríamos acabar con 20 millones de visitantes. Hay partidos que utilizan esa cifra para denunciar la masificación turística. ¿Considera que alcanzar los 20 millones de turistas es una catástrofe para las Islas?

R.- Hay que tener en cuenta que el turismo es el motor económico de las islas. Vox nunca va a buscar hacer algo que suponga reducir ese motor, porque es lo que realmente nos permite vivir aquí, directa o indirectamente. Lo que sí va a hacer Vox es luchar contra la oferta turística ilegal, que realmente perjudica tanto a los residentes como a quienes viven del turismo. Pero no podemos olvidar que el turismo es lo que mueve nuestra economía.

P.- ¿Con o sin ecotasa?

R.- La ecotasa es un impuesto y cualquier impuesto es aceptable siempre que después repercuta realmente en aquello para lo que está destinado. Hay que analizar quién debe pagarla, cómo debe abonarse y dónde se va a invertir ese dinero. Eso hay que revisarlo y garantizar que, si existe un impuesto, tenga un beneficio real para los propios residentes de las islas.

P.- ¿Aunque una parte de la recaudación se destinase a vivienda?

R.- Sobre esa cuestión no puedo darte una respuesta concreta. Lo que sí puedo decir es que, si lo que se busca es dar prioridad al residente, la vivienda es uno de los ámbitos en los que Vox quiere aplicar esa prioridad. Defendemos que se priorice a los residentes en el acceso a la vivienda. Por tanto, no puedo decirte si ese impuesto tendría una repercusión directa o indirecta en la vivienda, pero sí que la prioridad nacional se tendrá muy en cuenta en el acceso a ella.

P.- El debate turístico está encima de la mesa, aunque después no parece tan sencillo tomar decisiones. ¿Baleares debe apostar por la contención turística, mantener el crecimiento o incluso decrecer? Hay partidos que proponen pasar de 20 millones de visitantes a 13 millones. Eso supondría claramente decrecer.

R.- Creo que es un asunto muy complejo que debe abordarse con personas formadas, personal técnico y datos sobre la mesa. No podemos decidir si hay que aumentar, disminuir o mantener el turismo sin conocer realmente cuál es la capacidad de las islas y qué permite nuestra situación actual. Esa decisión debe tomarse después de analizar los datos y estudiar cómo ha evolucionado el turismo y cuál es la situación de cada una de las islas. No todas tienen la misma capacidad, ni reciben la misma cantidad de turistas, ni el turismo llega a todas de la misma manera. Por eso, responder de forma tajante a esa pregunta me parece muy complicado. Creo que es necesario recopilar los datos, sentarse, analizar la situación y, sobre todo, regular con coherencia y sentido común, sin perjudicar a quienes viven cada día del turismo en Baleares.