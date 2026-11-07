Un marroquí que trabaja en España: «Los extranjeros que trabajan que sean bienvenidos y los que traen problemas que los echen fuera»

La inmigración vuelve a aparecer en uno de esos vídeos que se comparten en las redes sociales y que terminan generando debate y conversación. Esta vez el protagonista es un hombre marroquí que trabaja en España y que responde con bastante claridad cuando le han preguntado si al país le faltan extranjeros. Su respuesta parte de una idea sencilla: considera que España necesita trabajadores de fuera para seguir funcionando.

El vídeo ha sido publicado por MirloTV en sus cuentas de Instagram así como TikTok y recoge apenas unos segundos de conversación, pero son suficientes para que el entrevistado deje clara su postura. «Yo pienso que España sin extranjeros no va a ir arriba», afirma añadiendo que es algo que también necesita cualquier otro país de Europa. Y después comenta que quienes vienen a trabajar deberían ser bienvenidos y que quienes causan problemas deberían marcharse. Una opinión sincera, siendo el migrante, y que ha provocado numerosas reacciones por la forma directa en la que la plantea.

Un trabajador marroquí habla sobre los extranjeros en España

La pregunta del entrevistador es directa: «A España le faltan extranjeros, ¿no?». El hombre que por lo visto y por lo que se ve en el vídeo se encuentra en un puesto de un mercadillo, no tarda en responder y lo hace desde su propia experiencia. «Yo pienso que España sin extranjeros no va a ir arriba», asegura antes de referirse a quienes llegan al país para trabajar.

A continuación añade: «Ojalá si la cosa se arregla bien y la gente que merece quedar aquí y trabajar, bienvenidos». Su mensaje no va contra la inmigración, al contrario. Defiende que quienes trabajan y desarrollan su vida en España tienen un papel importante y deberían ser recibidos con normalidad.

La parte más comentada llega al final, cuando afirma que «la gente que hace problemas, que los tiren fuera y ya está». En el vídeo no explica qué entiende exactamente por «hacer problemas», ni entra en cuestiones relacionadas con la situación administrativa de cada persona o con la legislación española. Es simplemente su opinión aunque por los comentarios muchos apoyan su discurso y comentan que cualquier inmigrante que venga a España a delinquir tendría que ser devuelto a su país de origen.

El peso de los trabajadores extranjeros en España

Lo cierto es que la presencia de trabajadores extranjeros en España ha aumentado de forma importante durante los últimos años. Según los últimos datos de la Seguridad Social, el número de afiliados procedentes de otros países se acerca ya a los 3,7 millones. Eso significa que aproximadamente el 16% de las personas afiliadas a la Seguridad Social son extranjeras. Su presencia es especialmente importante en sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción o determinados servicios, donde forman parte de una parte significativa de la plantilla.

Marruecos es además una de las nacionalidades con mayor número de afiliados extranjeros en España. Los datos oficiales sitúan a los trabajadores marroquíes entre los colectivos más numerosos, junto con otras nacionalidades como la colombiana o la rumana. Ese contexto ayuda a entender la primera parte de las palabras del entrevistado. Cuando dice que «España sin extranjeros no va a ir arriba», está expresando una opinión que coincide con una realidad visible en muchos sectores donde el empleo extranjero tiene ya un peso importante. Otra cosa distinta es el debate sobre inmigración, residencia o expulsiones, que depende de muchos más factores.

Qué ocurre realmente cuando un extranjero causa problemas

La frase del entrevistado sobre «echar fuera» a quienes causen problemas puede sonar tajante, pero en España una expulsión no funciona de esa manera. La Ley de Extranjería establece causas concretas y procedimientos determinados para que una persona pueda ser expulsada del país. No basta con que alguien considere que una persona genera conflictos. Cada caso tiene que ajustarse a los supuestos previstos legalmente y existen procedimientos administrativos y judiciales que deben cumplirse. La situación también cambia según el tipo de residencia, la nacionalidad, los antecedentes, el tiempo que una persona lleve en España o las circunstancias concretas de cada caso.

En definitiva, el vídeo de MirloTV dura apenas unos segundos, pero deja una idea bastante definida. Este trabajador marroquí considera que España necesita extranjeros así como otros países de Europa como menciona también en el vídeo. Y defiende además que quienes vienen a trabajar deben ser bienvenidos. Pero al mismo tiempo, establece una diferencia con quienes, según su propia expresión, «hacen problemas», para los que defiende una respuesta más dura. Su declaración sin embargo, tampoco representa a ningún colectivo pero sí que deja claro que no ve mal en aplicar la ley a quienes no vienen en definitiva a trabajar o como suele decirse en redes, a «aportar» al país que los acoje y donde ya trabajan varios millones.