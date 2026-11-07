Desde 1812, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha sido una tradición que reparte sueños y fortuna en toda España. Administraciones como la Lotería de Manises, en Valencia, se han ganado un lugar especial en la historia de este sorteo por su capacidad para atraer la suerte. Conocida por repartir importantes premios, incluyendo varios ‘Gordos’, esta administración es una parada obligada para quienes desean tentar al destino. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar en Lotería Manises, tanto de forma presencial como online, y un poco sobre su historia.

La Lotería Manises, con su ubicación estratégica en Valencia y su fama de ser una de las más premiadas, se convierte en un símbolo de esperanza cada Navidad. Las largas colas que se forman cada año frente a su establecimiento son una prueba de la fe que depositan los apostantes en esta administración. Además, su servicio de compra online ha revolucionado la forma en que los jugadores adquieren sus décimos, facilitando el acceso a la suerte desde cualquier rincón del país. A continuación, desglosamos cómo adquirir tus décimos de Navidad, los horarios de esta emblemática administración y su fascinante trayectoria.

Comprar Lotería de Navidad en la administración de Manises

Cada año, miles de personas acuden a la Lotería Manises con la esperanza de que la suerte les sonría. Esta administración ha ganado notoriedad no sólo en Valencia, sino en toda España, por ser una de las más afortunadas en repartir premios del Sorteo Extraordinario de Navidad. Con cinco ‘Gordos’ y una amplia lista de premios menores a lo largo de su historia, su reputación como un punto de buena fortuna es bien merecida.

Si decides comprar tus décimos de manera presencial, es importante planificar tu visita con antelación, especialmente en diciembre, cuando las colas suelen ser largas. Los números más populares, como los terminados en 5 o en cifras que tienen fechas concretas, tienden a agotarse rápido. Además, muchos clientes fieles creen que tocar físicamente el boleto les da un toque extra de suerte.

Comprar Lotería de Navidad online y gastos de envío

Si optas por la compra online, el procedimiento es más que sencillo para hacerlo en Lotería Manises. Solo tendrás que entrar en su página web oficial, buscar tu número o terminación favorita o dejarlo al azar para que la suerte decida por ti, después tendrás que añadir tus décimos a la cesta para poder seguir con el procedimiento de compra.

Tendrás que registrarte para proceder con el pago, pero verás que te llevará pocos minutos. Deberás introducir una serie de datos como el nombre y el apellido, el DNI, un teléfono de contacto, un e-mail y tu contraseña para poder entrar a tu cuenta en su página web. Los gastos de envío, en caso de no dejar los décimos en custodia en la administración de Lotería Manises, serán de 12 euros, para portes en la Península Ibérica, y 14 euros para las Islas Baleares.

También está la opción de asignación a cuenta virtual en Lotería Manises, desde donde podrás retirar tu premio directamente hacia la cuenta bancaria correspondiente. Si el premio es superior a 2.000 euros, Lotería Manises te ayudará a gestionar el cobro del premio.

Horario y dónde está la administración de Lotería de Manises

A la hora de adquirir los décimos de la Lotería de Navidad en esta administración, tienes dos opciones: acercarte al establecimiento físico o, si lo prefieres, comprarlos a través de Internet, en la página web oficial de Lotería Manises.

Si quieres comprarlo físicamente puedes encontrar Lotería Manises en la Calle Maestro Guillem 5, en Manises. El horario de apertura de esta Administración de Lotería es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Este horario flexible permite a los clientes planificar sus visitas con tranquilidad, evitando las horas pico. Además, su ubicación céntrica facilita el acceso desde transporte público o en coche.

Historia de la administración de Lotería de Manises

Lotería Manises comenzó su andadura en un pequeño local en Valencia, en el año 2000, y cinco más tarde, en 2005 se trasladó a un lugar más céntrico y empezó a vender a través de Internet, así pudo llegar a más participantes que se animaban a comprar sus décimos de lotería de forma online.

La suerte ha derivado en prestigio para Lotería Manises, y es que desde 2009 ha repartido más de 300 millones de euros en premios. En la Lotería de Navidad ha repartido tres Gordos, un segundo premio y varios terceros, cuartos y premios. Por ello, es la favorita de los apostantes de la zona, que no dudan en pasar para conseguir un poco de su suerte y más si hablamos de comprar Lotería de Navidad en Manises.

Visitar o comprar online en Lotería Manises es una tradición para muchos, y cada año atrae a miles de personas en busca de la ansiada suerte. Con una historia rica, un servicio accesible y la fama de ser una de las más premiadas, esta administración sigue siendo un referente indiscutible de la Lotería de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu décimo para este año?.