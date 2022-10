Cómo comprar Lotería de Navidad online: los pasos que debes seguir

El Sorteo de la Lotería de Navidad de 2022 empieza a acercarse y ya son muchos los que compran sus décimos para probar suerte. Es uno de los sorteos más esperados del año y es común encontrarse largas colas para poder comprar la lotería. Si quieres ahorrarte las colas sin renunciar a tus números de lotería, aquí te contamos cómo comprar un décimo de Lotería de Navidad 2022 online.

Si no has comprado Lotería de Navidad online antes, debes tener en cuenta algunos consejos para no correr ningún riesgo ni que te estafen durante el proceso de compra. Estos son los métodos con los que podrás para comprar Lotería de Navidad 2022 online sin correr ningún riesgo y sin tener que moverte del sofá de tu casa.

Cómo comprar lotería de Navidad online

Comprar el décimo en Loterías y Apuestas del Estado

Una de las opciones más comunes para comprar el décimo de la Lotería de Navidad para este 2022 es comprarlo en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Deberás elegir el sorteo de la Lotería de Navidad, escoger el número de 5 cifras o dejar que se seleccione un número de manera aleatoria.

Debes tener en cuenta que algunos números pueden no estar disponibles por hacerse vendido o por venderse solo en las Administraciones de la lotería. Si se compra de esta manera no se recibe un décimo físico, pero se juega con las mismas condiciones.

Comprar el décimo de Navidad en Administraciones de la Lotería

Muchas de las administraciones de lotería de España ya venden sus décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad a través de Internet. Solo tendrás que dirigirte a la página web oficial de la Administración donde quieras comprar tu décimo y escoger tu número para participar, así como la cantidad de décimos que quieras añadir a tu carrito.

La Bruja de Oro

La Bruja de Oro es una de las administraciones más famosas de España porque a lo largo de su historia ha repartido miles de premios en la Lotería de Navidad. Esta administración, situada en Cataluña, es consciente de que no todo el mundo puede desplazarse para frotar su décimo en la bruja y probar suerte y por eso hace ya años que habilitó la venta de Lotería de Navidad online.

Una vez que hayas añadido los décimos seleccionados al carrito de compra, solo tienes que pulsar en ‘finalizar compra’. Tendrás que rellenar tus datos personales y listo, realizar el pago con tu tarjeta de crédito o débito o por transferencia bancaria y listo. Ya tendrás tu décimo de Lotería de Navidad 2022 de la Bruja de Oro.

Décimos en custodia

Algunas administraciones permiten dejar los décimos en custodia. Una opción 100% recomendable para ahorrarte los gastos de envío y el riesgo de que los pierdas o te los roben.

En este caso, no recibirás los décimos en tu domicilio, sino un certificado de depósito y custodia que te acredita como propietario de los mismos. Los décimos se quedan en custodia en la caja fuerte de la administración.