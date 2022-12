¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad? Día y hora límite

Si no tienes todavía tu décimo para entrar en el sorteo extraordinario del Navidad, tardas en comprarlo. Estamos a 19 de diciembre y el sorteo es el 22 de este mes, así que no te quedes si tu número, si no, nunca te tocará nada. ¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad?

Te damos a conocer día y hora límite, porque todavía tienes algunos días, pero no muchos, así que no te duermas.

¿Hasta cuándo se puede comprar lotería de Navidad?

Sabemos que los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se compran en las diversas administraciones de Estado, sea de forma física y online, que ofrece siempre ventajas para no tener que desplazarte.

Concretamente, podrás comprar el décimo, si todavía no lo tienes, hasta las 22:00 horas del día 21 de diciembre, es decir, horas antes de que empiece el esperado sorteo.

También tiene el mismo horario de compra si decides hacerlo online, ahora bien, en este caso, debes saber que, si no recibes al finalizar la compra del décimo un correo electrónico con la confirmación de la misma y un comprobante de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no tendrás acceso al premio porque este billete no será entonces válido.

Durante estas pocas horas que quedan para comprar el décimo es probable que no puedas escoger aquel número preferido o que hayas soñado porque puede no estar disponible, si no haberlo comprado antes. Cada administrador de lotería tiene un numero distinto y vas a tener que conformarte con ese o con los disponibles.

Cuándo se realiza el sorteo de la Lotería

Una vez hayas comprado tu número, es cuando puedes entonces ver el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que corresponde con el 22 de diciembre, arrancando a las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid y, al igual que en años anteriores, durará unas tres horas y media. Es una cita que nadie se pierde para comprobar que sus números son los afortunados, especialmente si toca el Gordo o el segundo o tercer premio.

Si todavía no tienes tu décimo, no lo dejes para el último momento porque nunca se sabe qué puede pasar. Ya puedes ir a los puntos de venta oficiales y administraciones, se pueden adquirir hasta la hora de cierre, generalmente las 20:00 o 21:00. No tardes y si no lo consigues, luego no te quejes si el número que creías ha sido el afortunado, ya poco podrás hacer.