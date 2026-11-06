El emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026: la corazonada de compartir

La Lotería de Navidad ya tiene su anuncio para 2026, y está protagonizado por Edu, un hombre que recibe un trasplante de corazón y cuyas corazonadas terminan conduciéndole hasta una administración de lotería. Bajo el lema Compartir nos da la vida, el anuncio busca transmitir que la Navidad y el sorteo extraordinario del 22 de diciembre representan mucho más que la posibilidad de ganar un premio.

El anuncio comienza con una pregunta que se escucha en una administración: «¿Cómo está Edu?». En la siguiente escena, se revela que el protagonista se encuentra a la espera de recibir un trasplante de corazón, una intervención que finalmente sale adelante y le permite comenzar una nueva etapa después de abandonar el hospital.

A partir de ese momento, Edu empieza a experimentar una serie de corazonadas que le llevan a tomar decisiones aparentemente fortuitas. Una de ellas le conduce hasta una administración de lotería, mientras que otra le hace bajarse del autobús tres paradas antes de llegar a su destino para comprar un décimo.

Cuando entra en el establecimiento, descubre que solamente queda uno. Sin embargo, ese número tiene un significado especial para una mujer que acude cada año a comprarlo porque era el que elegía su hermano. Ante esta circunstancia, Edu decide regalarle el décimo y proponerle que lo compartan.

La historia da entonces un giro emocional al descubrirse que el corazón que ha recibido el protagonista pertenecía precisamente al hermano de esa mujer. De esta forma, ambos quedan unidos por una historia que trasciende el azar y que convierte el gesto de compartir un décimo en una representación de la solidaridad y la generosidad.

El mensaje de la campaña

El lema escogido para la campaña de 2026 es Compartir nos da la vida. Con él, Loterías y Apuestas del Estado pretende poner el foco en el valor de compartir y en la importancia de los pequeños gestos que pueden cambiar la vida de otras personas.

La historia de Edu conecta dos formas de solidaridad. Por un lado, la donación de órganos, que permite que una persona pueda seguir viviendo gracias a la generosidad de otra. Por otro, la tradición de compartir un décimo de Navidad, un gesto habitual durante estas fechas que representa la ilusión colectiva y los vínculos entre familiares, amigos y desconocidos.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, también ha defendido esta conexión durante la presentación de la campaña, en la que ha resumido el mensaje con una frase: «Trasplantar es compartir».

Huerta ha destacado que la iniciativa pretende transmitir valores como la generosidad, la esperanza y la solidaridad, al tiempo que reivindica la dimensión social de la Lotería de Navidad y su capacidad para reunir a millones de personas alrededor de una tradición común.

98 millones más que el año pasado

La presentación del anuncio llega acompañada de otra de las principales novedades del sorteo de este año: el incremento de la cantidad destinada a premios. La Lotería de Navidad de 2026 repartirá un total de 2.870 millones de euros, 98 millones más que en la edición anterior, cuando se distribuyeron 2.772 millones.

Este aumento se explica principalmente por la ampliación de la emisión, que contará con 205 series, siete más que en 2025. Cada serie estará formada por 100.000 billetes, divididos en décimos de 20 euros, lo que eleva la emisión total hasta los 4.100 millones de euros.